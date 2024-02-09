除夕吃完橘子「外皮別亂丟」！命理師曝運勢扭轉法：租屋族更該做
今（9）日是一年一度的除夕，許多人都準備返鄉吃年夜飯，但也有人留守在工作崗位上，晚上必須回到租屋處，等待明天繼續打拼！對此，命理師柯柏成也分享，在除夕這天發紅包的由來，同時也提到「橘子皮」就是開運物品，更可以簡單扭轉運勢。
記者潘毅／綜合報導
命理專家柯柏成日前在臉書粉專上分享，除夕要除舊歲時，可試看看一個道家密法，若手邊有吃完的橘子皮與橘子籽，可找個銅製的容器(最佳)，實在找不到用瓷器也可以。接著拿打火機往橘子皮上烤，烤出白煙後，就將橘子皮、橘子籽放在容器上繞著家裡四處走，讓橘子的香氣充分走到家中的角落。
「這是很簡單，不需要另外花錢，即刻都可以在家裡取得的材料，驗證上是確實生病的人漸漸變好，惹上官司的也有和解轉機。」柯柏成還建議，如果是在外租屋只有套房或雅房的租屋族更應該做，整個氣都會煥然一新，如果覺得自己的運氣實在背到極點，除夕後的每個節氣都可以再做一次，一直做到運氣變好或著病況漸佳為止。
至於為何除夕要發放壓歲錢？柯柏成解釋，「壓歲」的原意就是「壓祟」，在古代由長輩在除夕這一天發給小孩子信物，或者是由青壯年發給長輩，主要是魘勝鬼魅的開運物品，不一定是金錢，只是因為通寶(古代錢幣的統稱)經過流通具有眾人的陽氣，因為方便就拿來當壓祟的信物，逐漸演變成今天除夕的紅包。