樂天女孩孟潔捲私接案被告！年前再吐18字心聲「老天要讓我學會」
啦啦隊「樂天女孩」日前爆出私接商業活動背信案，不法金額高達2600萬元，包含樂天女孩前經紀人陳元凱、樂天桃猿前領隊浦韋青，以及4名樂天女孩均列為被告，全案交由桃園地檢署偵辦。其中，擁有「最正經理」、「樂天IU」之稱的孟潔，再度發文寫下心情，「不管發生什麼事，老天都是要讓你學會什麼！」令人感到不捨。
記者詹鎰睿／綜合報導
孟潔趁著過年前突然在IG上發文寫下：「不管發生什麼事，老天都是要讓你學會什麼！」一行空格後才轉變語氣應因農曆春節，「就快要過年了~日子過的好快，最熱鬧溫暖的節日。」而同樣列為被告的菲菲也在底下留言：「同在！」種種互動似乎透露出些許無奈，也讓粉絲心疼又不捨。
據了解，自樂天女孩前經紀人陳元凱離開後，就有不少粉絲發現，隊上有好幾位女孩的曝光率大幅下降，過往頻頻在綜藝節目亮相的孟潔，在去年下半年幾乎消失在螢光幕上，只能開開直播維持生計。
此外，還有粉絲爆料，孟潔曾在直播上抱怨都沒工作、快要沒錢等言語，隨著私接案爆發後，才讓大家意識不對勁，紛紛猜測兩者是否有關聯。所幸在今年3月2日、3日的大巨蛋，樂天桃猿與日本讀賣巨人的交流賽，孟潔確定再度披上樂天女孩啦啦隊制服應援，也讓不少粉絲放心許多。至於樂天女孩今年陣容是否有變動，還有待球團公布。
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