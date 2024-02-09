天氣預報／走春小心冷氣團！明起連3天「跌破10度」 開工才回暖
今（9）日農曆春節除夕夜，受到「強烈大陸冷氣團」影響，北台灣沿海及部分平地要留意攝氏9度的低溫，市區氣溫也只落在攝氏10度左右，不過受華南雲雨區導致的降雨減少，明天天氣部分，大年初一（2/10）起，各地將轉為乾冷的天氣型態，中部以北低溫仍下探10度，較明顯回溫要等到大年初四（2/13），有安排外出走春的民眾務必特別留意過年天氣動態。
記者張志浩／綜合報導
針對農曆春節未來的天氣狀態，中央氣象署表示，大年初一「水氣轉乾、天氣仍寒冷」、大年初二至初五五「轉晴、但輻射冷卻影響，早晚仍寒冷」、大年初四起「逐漸回溫」、大年初六至大年初七「東半部及北部山區水氣稍轉多，不確定性仍大」。
氣象署說明，大年初一強烈大陸冷氣團持續籠罩，除了北部、東北部、金馬低溫下探攝氏10度外，中部也有局部地區低溫下探攝氏10度，東半部及山區有零星雨、西半部雲多、陽光可露臉。
大年初二、大年初三天氣轉為晴朗、但早晚仍寒冷，北台灣低溫仍在攝氏10至13度徘徊，西半部輻射冷卻影響，日夜溫差較大，東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其它地區多雲到晴；大年初四起漸漸回溫，一直到大年初五，各地維持多雲到晴，僅東半部有零星雨，下波東北季風預計在大年初七（2/16）增強，詳細氣溫仍有不確定性。