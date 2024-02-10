成功拉抬政黨票！王義川曝搶救過程「若不作為綠恐剩46席」

我是廣告 請繼續往下閱讀
不滿沒納入安全名單 正國會抗議
在選舉期間，李正皓、卓冠廷等人決定發起「搶救王義川」活動，王義川受訪時談起活動發起契機，他憶及，時任競總總幹事潘孟安在11月14日傍晚，告知他排16或15，但安全名單是第12名，連立法院前院長游錫堃排第幾，他們也不知道，游是主席賴清德拜託入列，與正國會無關，也等於派系沒有代表人列入，「答案已經出來，做任何反應都沒用，讓大家很不爽！」
王義川接續說，有一次與名嘴吃飯，李正皓在會中拋出「搶救王義川」想法，隔天錄節目時，李正皓找卓冠廷和他討論，因他是不分區立委候選人，不能開政治獻金專戶，李正皓、卓冠廷1人各出50萬元，要賣頭巾、馬克杯、貼紙等，由於賣的錢要如何轉成活動費用，都會牽涉到政治獻金法規範，因此定調是「搶救王義川行動的後援會」，由王義川的粉絲買東西支持他們的活動，而他只是去參加後援會活動，避免爭議，「他們從頭到尾都把我切割，賺多少、賠多少，我都不知道」。
王義川笑稱，李正皓、卓冠廷蠻會操作，成立臉書、加入視覺效果，有搶救大兵的概念，並做成圖檔，讓大家可以下載，接著有人把它做成旗子、看板，被媒體拍到，後來他們也開始授權後援會賣衣服。
王義川提到，一開始募到台北活動場的錢，當天賣東西，又募到台中場、高雄場活動的訂金，隨後跟前立委陳柏惟討論，陳說，空戰要轉成陸戰，但不是千里苦行，所以改成全台大車掃，也要納入直播。
他提到，直播時找當地議員合體，也會到地方推廣地方美食，他們在直播上對立委王定宇「嗆聲」，說要吃「黑橋牌香腸」，結果到了現場，不同的粉絲還會自動自發買香腸過來，「我們去不用動員，因事先有公布要去的地點，群眾會在路邊等，機車也會跟」。
林佳龍提醒：不能因你們而拖垮總統局
對於黨中央如何看待此活動，王義川透露，總統府秘書長林佳龍也來提醒，「不要因為你們三人，把總統局拖垮」，所以他們很小心，發言不能超過黨中央，同時定調要用「歡樂」氣氛帶出，就不會出錯，但後來覺得一直搞笑也不行、要扭轉形象，開始談交通政策。
王義川說，第一場見面會時，時任民進黨副秘黃建嘉也來看，他覺得很奇怪，這些民眾哪裡來的？潘孟安聯絡李正皓，說願意支持他們辦活動，黨中央也邀他們上台演講，但後來覺得，這樣會變成活動中的一組演講者，畢竟黨中央有其基調及制式流程，「我們就自己走自己的，走別的路，黨才會有多的票」。
王義川透露，他們選前一個月估計，若什麼都不做，民進黨立委席次慘會掉到46席，正國會的陳俊宇、吳琪銘、陳秀寶民調危急，後來全力搶救成功，也評估過台中江肇國本來是有機會的，但民眾黨主席柯文哲選前替台中「F4」錄製影片（羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔、林家興），就沒救起來。
王義川指出，以他當選為目標，一開始設定要替政黨票衝6%、近百萬張選票，但政黨票實質要46%才會到16席，要替民進黨衝6%不容易，畢竟已經執政8年了，雖然他最後沒當選，結果仍是證明，確實有催出政黨票。
更多「2024大選」相關新聞。