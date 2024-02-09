中國證監會新官上任3把火？除夕開鍘百餘人 罰沒8173萬元人民幣
前上海市委副書記吳清7日甫接任中國證監會主席與黨委書記，證監會今（9）日即宣布，為了加強金融監管、堅持監管「長牙帶刺」，處理多名招商證券從業人員違法炒股等違法違規行為，共有百餘人遭鍘，共8173萬元人民幣遭罰沒，約新台幣3.6兆元。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《香港01》報導，證監會共對63人作出行政處罰，合計罰沒8173萬元人民幣，對1人作出終身證券市場禁入措施；將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理；對46人採取行政監管措施，其中擬對3人採取認定為不適當人選，對5人採取監管談話、38人採取出具警示函。
證監會強調，將堅持系統思維、舉一反三，持續強化機構監管、行為監管、功能監管、穿透式監管、持續監管，依法從嚴打擊證券從業人員違規炒股行為的專項整治工作方案，壓實機構主體責任，督促證券公司強化內部監測、自查自糾及問責機制，落實全員合規管理，實現對各分支機構及從業人員的一體化垂直管理，各證監局將開展專項現場檢查。
證監會重申，對違規行為「露頭就打」，對管控不力的機構從嚴問責，對違規人員強化立體化懲戒體系，構建「一處違規、處處受限」的懲戒機制，加強違規行為的通報警示，開展專項治理行動。持續凈化行業生態，堅持「兩個結合」，深入開展行業文化建設綜合治理，督促機構切實做到「不逾越底線、不唯利是圖、不急功近利、不脫實向虛、不胡作非為」，堅持誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規。