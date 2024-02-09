OpenAI執行長籌資數兆美元欲重塑全球半導體產業！已與台積電會面
《華爾街日報》今（9）日報導，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）正在尋求籌措數兆美元的資金，以重塑全球半導體產業。報導並稱，阿特曼已與阿拉伯聯合大公國政府的官員與台積電的代表、軟銀集團執行長孫正義等人進行了會談。
記者倪浩軒/綜合報導
《華爾街日報》報導指出，在推動AI人工智慧快速發展後，阿特曼又有了一個宏偉的抱負，打算籌措數兆美元的資金，重塑全球半導體產業，以解決AI熱潮下全球先進電腦晶片短缺不足的問題。
報導估計，阿特曼的計畫項目可能需要籌集多達7兆美元的資金，規模遠遠超過許多單一國家政府提供的財政支持。事實上，7兆美元比全球最大的兩家上市公司，蘋果（Apple Inc.）和微軟（Microsoft）的市值加起來還要高出約1兆美元。
阿特曼打算在未來幾年內，利用中東投資者的資金建造數十座晶片製造廠，並委託給現有的晶片製造商，如台積電來運營。
其實《彭博社》早在1月19日就曾披露類似消息，指阿特曼正在籌措鉅資想要建立半導體製造供應網絡，不過當時報導指出談判仍處於早期階段，尚未確定參與的合作夥伴和資助者的完整名單。阿特曼主要目標是要確保未來幾10年內，隨著AI發展對於電腦運算能力的巨大需求能夠獲得滿足，阿特曼曾多次表示，目前的晶片不足以滿足全球AI熱潮的需求。