蔡英文曬毛小孩家人有洋蔥！賴清德：組一流團隊帶領國家走對的路
適逢除夕夜，總統蔡英文在社群平台分享與毛孩們的全家福合照拜年，祝福大家新年快樂、萬物興龍；副總統賴清德也說，他會組成有效率、有能力的一流團隊，帶領國家繼續走對的路，祝福所有國人同胞，「萬物興龍、福氣龍來、新年快樂」。
記者陳佩君／台北報導
蔡英文今（9）日在社群媒體Threads連發數張與毛小孩合照，包含2隻愛貓蔡想想、蔡阿才，並打趣說「要讓想想、阿才同框，花了一點心思」，她也分享與愛貓玩起「躲貓貓」照片，網友見狀後也直呼可愛。
除了貓咪，蔡英文也沒忘狗家人，她分享了一張「狗狗全家福」照片，相片中包括退役導盲犬Bunny、Maru、退役搜救犬樂樂及近日領養的旺來，還有已經離世Bella的照片，而該照同樣引起迴響，網友直呼，「沒有被遺忘的bella天使」。
此外，賴清德透過社群媒體發出賀年影片，他說，因為有大家的支持，才能守住民主，贏得勝利，未來他會組成有效率、有能力的一流團隊，帶領國家繼續走對的路，讓台灣在自由民主的大道上，持續和平與繁榮，大步向前。
賴清德說，農曆新年就要到了，祝福所有國人同胞，「萬物興龍、福氣龍來、新年快樂」。