曹佑寧專訪／認愛1年被傳閃婚　王淨2點讓他想成家「是好的對象」

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一般人看起來王淨爽朗、曹佑寧悶騷，如同冰與火無法相容，不過在曹佑寧眼中，他們是一體兩面，好比一天工作後結束回到家，曹佑寧是喜歡把髒衣服洗完再喘口氣的人，但王淨就覺得：「你今天很累，為什麼不好好坐下來休息？」聽起來女友很體貼，曹佑寧卻用馬景濤式的肢體誇張回：「我就是要洗。」像是從一個老僧突然變浩克，舉止充滿孩子氣，他坦言：「我回家會變成她，而她在外面給人家感覺很活潑，回到家她會變成我，一個很平穩的狀態。」
兩人認愛以來一直不吝嗇放閃，曹佑寧細數對方的優點：「第1個是她很活潑、大方，不太會有小心事，什麼都直接講，我不需要猜。再來是她對事情的看法很像我，比較不會有衝突。」不過在全民狗仔的年代，他們常常一約會就被拍到，有沒有覺得隱私被犧牲？曹佑寧說：「被拍就被拍吧，不可能怕被拍就不出門、不去約會吧，這樣在一起要幹嘛？如果交往卻沒有了生活，那沒有意義。」
曹佑寧放棄棒球夢 談出道10年低潮
國手出身的曹佑寧曾是U21世界盃冠軍隊成員，10年前拍攝棒球題材的電影《KANO》出道，他以前把加入職棒視為夢想，直到有機會拍電影，人生出現選擇的交岔口，曹佑寧提到當時覺得拍戲收入比較好，後來發現其實未必，「幾個跟我年紀近的去打職棒，表現好的收入還不錯，甚至比我多都有，一個月60萬也有，最高薪的100萬出頭。」
當初踏入演藝圈，曹佑寧不知道這行這麼不穩定，自剖低潮期的心聲：「藝人要有聲量，變有名、變紅才能賺錢，對於我來講，不穩定是指沒有好的表現，拍了一部戲出來沒有人討論，我的心情就會比較失落。」一度快要撐不下去的時候，實境節目《全明星運動會》向曹佑寧遞出邀請，3座MVP的表現讓他備受關注。2年前他有能力回饋家人，狠砸百萬積蓄，為父母老家重新裝潢。
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