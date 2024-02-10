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曹佑寧專訪／認愛1年被傳閃婚　王淨2點讓他想成家「是好的對象」

▲曹佑寧與王淨價值觀相近，交往1年有結婚的想法。（圖／LINE TV提供）
▲曹佑寧與王淨價值觀相近，交往1年有結婚的想法。（圖／LINE TV提供）

記者羅凌筠／台北報導

29歲藝人曹佑寧認愛女友王淨1年，傳出閃電祕婚，雙方經紀人皆是否認，曹佑寧近日宣傳新戲《華麗計程車行》，接受《NOWnews今日新聞》專訪，他坦言的確有想結婚的想法，「遇到一個好的對象，一定會往好的發展去想。」

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▲另一半不藏心事，曹佑寧喜歡直接了當的人。（圖／LINE TV提供）
▲另一半不藏心事，曹佑寧喜歡直接了當的人。（圖／LINE TV提供）
個性互補　曹佑寧另一面就是王淨

一般人看起來王淨爽朗、曹佑寧悶騷，如同冰與火無法相容，不過在曹佑寧眼中，他們是一體兩面，好比一天工作後結束回到家，曹佑寧是喜歡把髒衣服洗完再喘口氣的人，但王淨就覺得：「你今天很累，為什麼不好好坐下來休息？」聽起來女友很體貼，曹佑寧卻用馬景濤式的肢體誇張回：「我就是要洗。」像是從一個老僧突然變浩克，舉止充滿孩子氣，他坦言：「我回家會變成她，而她在外面給人家感覺很活潑，回到家她會變成我，一個很平穩的狀態。」

兩人認愛以來一直不吝嗇放閃，曹佑寧細數對方的優點：「第1個是她很活潑、大方，不太會有小心事，什麼都直接講，我不需要猜。再來是她對事情的看法很像我，比較不會有衝突。」不過在全民狗仔的年代，他們常常一約會就被拍到，有沒有覺得隱私被犧牲？曹佑寧說：「被拍就被拍吧，不可能怕被拍就不出門、不去約會吧，這樣在一起要幹嘛？如果交往卻沒有了生活，那沒有意義。」

▲《華麗計程車行》曹佑寧（右起）、楊麗音、郭子乾、黃冠智詮釋在嘉義計程車行營生的一家人。（圖／LINE TV提供）
▲曹佑寧（右一）在《華麗計程車行》裡從夢想與現實之間掙扎，如同自己的心路歷程。（圖／LINE TV提供）
曹佑寧放棄棒球夢　談出道10年低潮

國手出身的曹佑寧曾是U21世界盃冠軍隊成員，10年前拍攝棒球題材的電影《KANO》出道，他以前把加入職棒視為夢想，直到有機會拍電影，人生出現選擇的交岔口，曹佑寧提到當時覺得拍戲收入比較好，後來發現其實未必，「幾個跟我年紀近的去打職棒，表現好的收入還不錯，甚至比我多都有，一個月60萬也有，最高薪的100萬出頭。」

當初踏入演藝圈，曹佑寧不知道這行這麼不穩定，自剖低潮期的心聲：「藝人要有聲量，變有名、變紅才能賺錢，對於我來講，不穩定是指沒有好的表現，拍了一部戲出來沒有人討論，我的心情就會比較失落。」一度快要撐不下去的時候，實境節目《全明星運動會》向曹佑寧遞出邀請，3座MVP的表現讓他備受關注。2年前他有能力回饋家人，狠砸百萬積蓄，為父母老家重新裝潢。

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