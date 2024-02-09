敖犬空姐未婚妻呼之欲出！男友視角曝光 超閃互動被虧：趕快結婚
敖犬（莊濠全）從節目《模范棒棒堂》入行，去年在小S主持的《小姐不熙娣》向空姐女友發發（FAFA）求婚成功，預計今年舉行婚禮。2月14日迎來西洋情人節，發發日前在IG分享敖犬掌鏡的一系列主題照片，傲人身材呼之欲出，兩人的甜蜜互動也羨煞一票網友。
記者楊穎軒／綜合報導
發發發文透露，自己有99.9%的美照都是出自敖犬之手，男友曾經對她說：「寶貝我可以完美還原妳在我眼中那個漂亮的程度！出去外面給人家拍可能會危險！我知道怎麼把妳拍漂亮，全部都交給我就對了！」讓發發直呼：「男友力爆棚！」曝光的新照，發發梳赫本頭，穿一套粉紅色小洋裝，藏不住豐滿上圍、狹長事業線，十分性感。
敖犬的貼心舉動讓發發非常感動，形容「我覺得我本人就是他的掌心玫瑰！完全能感受到他的寵愛和呵護，捧在手裡怕碎了，含在嘴裡怕化了那樣...」網友留言：「怎麼可以這麼閃」、「美翻了！愛的視角」、「人家男友都是拍成仙女我是被拍成豬八戒」、「拜託快點結婚吧」！
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