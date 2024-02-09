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蘇有朋登上央視春晚！6台灣人列節目名單　觀眾看傻：不認識

▲蘇有朋成為央視春晚節目的台灣代表，除了劉謙與胡德夫之外，其他3人讓觀眾看傻眼。（圖／蘇有朋微博）
▲蘇有朋成為央視春晚節目的台灣代表，除了劉謙與胡德夫之外，其他3人讓觀眾看傻眼。（圖／蘇有朋微博）

記者江芷稜／綜合報導

中國央視春晚聯歡晚會向來是每年除夕的重頭戲，集結中港台各地藝人表演，讓觀眾相當期待，節目單今（9）日出爐，今年有演員蘇有朋等6人被標註來自「中國台灣」，讓人驚訝的是，包括蘇有朋、黃曦彥、劉謙、蔡雲詠、楊蕎玉、胡德夫，過半數都不是大家熟知的藝人，咖位層次差很大，網友看了嚇一跳，驚訝問說「怎麼都不認識」。

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▲46歲劉謙改當YouTuber，拍攝魔術教學影片。（圖／翻攝自劉謙bilibili）
▲劉謙暌違多年再度登上春晚舞台。（圖／翻攝自劉謙bilibili）
過往春晚的台灣歌手名單，包括蕭敬騰、歐陽娜娜、張韶涵等人，都不在今年表演名單，較為知名的只有蘇有朋、劉謙，蘇有朋、黃曦彥在開場節目《鼓舞龍騰》中獻唱，許久未參與春晚的劉謙則是表演魔術節目《守歲共此時》。

▲台灣演員黃曦彥因電影《封神》受到矚目。（圖／黃曦彥微博）
▲台灣演員黃曦彥因電影《封神》受到矚目。（圖／黃曦彥微博）
比較特別的是，黃曦彥、蔡雲詠、楊蕎玉這3位被標註中國台灣的藝人，對台灣觀眾來說相當陌生，演員黃曦彥曾演出電影《封神第一部：朝歌風雲》，蔡雲詠則是「中國傳媒大學」播音主持系的學生，曾擔任2022年北京冬奧會志願者，參加《中央廣播電視總台2023主持人大賽》而獲得矚目，楊蕎玉則完全沒有相關資料，讓人好奇她的背景，如何能登上盛重的春晚舞台。

▲台灣學生蔡雲詠首度參與春晚。（圖／蔡雲詠微博）
▲台灣學生蔡雲詠首度參與春晚。（圖／蔡雲詠微博）
春晚表演名單曝光後，除了蘇有朋、胡德夫、劉謙3位頗有知名度的藝人之外，另外3人被網友吐槽沒人聽過，「連台灣都沒人認識」、「楊蕎玉完全找不到資料」、「找台灣知名的才有統戰效果吧」，暗諷春晚是否預算縮水，才會請不到大咖藝人。

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