福原愛東京嗨喊「中國年一定要吃中國菜」！身穿紅衣現身拜年
日本前桌球國手福原愛，近年來積極拓展中國市場，去年年底更脫口自稱「我一半是中國人」引發討論。今（9）日正是除夕夜，福原愛不僅透過小紅書拜年，人在東京的她，還強調「中國年一定要吃中國菜！」一連串的動作，再度掀起熱議。
記者詹鎰睿／綜合報導
福原愛昨日在社群平台小紅書分享影片，並表示「中國年一定要來吃中國菜！」而在品嘗過程中，還不斷說著非常美味，對每道料理也都說很好吃，幸福表情全寫在臉上。
一吃到魚料理時，一旁友人則好奇問她：「知道年年有餘（魚）是什麼意思嗎？」福原愛則傻笑回應，「有好事唄！」最後更在文中寫下，「祝地瓜寶寶除夕快樂！南部朋友帶我去吃中餐，大家猜猜是什麼菜系？」並標上東京探店、銀座美食等語，透露目前人正在東京過節。
事實上，福原愛和江宏傑的離婚官司仍在進行中，也導致她在台灣、日本的事業頻頻受阻，只好轉戰中國發展，日前更被抓包開始直播帶貨，還不斷在社群平台大讚中國，分享在中國的生活點滴，即便被不少網友質疑，「明明住在日本，為何要來中國賺錢？」福原愛仍聲稱自己是「一半的中國人。」
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