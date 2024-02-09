除夕暗夜連2起火警！台中太平民宅、東區麵店遭祝融 6人一度受困
今（9）日凌晨1時許，台中市接連發生2起火警，一起為太平區振英街一處4樓鐵皮加蓋透天厝起火，有6人一度受困，經消防員冒火搶進，以雲梯車成功救人，另一起發生在東區知名麵店阿文小麵店，店面全面燃燒，所幸未有人員受困受傷。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，太平區振英街一處民宅在今日凌晨1點51分發生火警，警消獲報後，立即派遣各式消防車12輛、39名消防人員到場馳援，現場為3層樓RC建築物，4樓鐵皮加蓋，一樓廚房起火燃燒，火煙竄出，現場6人一度受困，消防員搶入搜救，並透過共生面罩協助77歲的林姓婦人及51歲張姓男子脫困，另4樓還有3名受困民眾，分別為46歲張男、45歲吳女、19歲張女，後利用雲梯順利載運脫困，而火勢約在2時10分撲滅，燃燒面積約10平方公尺。
沒想到幾乎同一時間，消防局在凌晨1點56分獲報，東區進德路一家阿文小麵店也發生火警，共出動各式消防車15輛、救護車1輛、消防人員52名馳援到場；現場為二樓鋼筋水泥建物，外層有鐵皮包覆，火勢已全面燃燒，幸現場無人員受困受傷，火勢也迅速在2時34分撲滅，燃燒面積約30平方公尺，財損還有待後續由火調人員調查釐清。