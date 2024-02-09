除夕誕生4個百萬富翁！大樂透2/9開出4注貳獎 年初一頭獎飆3.7億
今（9）日大樂透第113000014期恰逢除夕，頭獎金額上看3億，不過最終本期未開出頭獎，連續9期槓龜，但是開出了4注貳獎，每注中獎獎金為200萬4787元，明（10）日大年初一夜頭獎累積金額預估上看3.7億元。
記者潘毅／綜合報導
2月9日大樂透春節大紅包開出的情形：本期大紅包開出24組，總中獎注數為29注，其中19組為單注中獎，5組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為88組，剩餘272組，次期(2月10日)將繼續加開大紅包獎項。
📍2／9大樂透中獎號碼
由小到大依序為03、07、16、20、25、30，特別號是37。
📍2／9大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：08、11、14、24、25、31、34、38、41
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
台灣彩券春節加碼已經開跑了，大樂透從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大红包」獎項。
若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大红包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。