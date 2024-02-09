高市春節連假這些路段將彈性疏導　建議應避開車多路段

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其中也請開車前往旗山老街走春遊玩的民眾，於尖峰車多時段請往返路程選擇改走國道10號嶺口交流道，經台29線道接旗山區中華路至旗山老街(高灘地)免費停車場停車後，再沿指示牌面步行華中街約5分鐘路程即可到達 。
高市警分析歷年春節連假期間交通壅塞地點和時段分別落在：除夕當天三鳳中街年貨大街、鹽埕區新樂街市集周邊路段、大年初一上午時段國10末端及美濃區中興路(往六龜方向)車多易壅塞，下午15-18時旗山老街、駁二特區、旗津景點、義大世界、愛河灣冬日遊樂園-黃色小鴨活動等景點周邊道路。
大年初二習俗回娘家09-13時、14-17時國1、國10、台88等部分路段、交流道車多易壅塞、大年初三、初四13-18時國道北上、台88快速道路西向連接國道1號(大寮至鳳頂交流道段)及旗山老街、駁二、旗津景區及愛河灣冬日遊樂園-黃色小鴨活動等景點車多較壅塞。
大年初五春節最後一日北上返回工作地國道1號、10號、台88快速道路及駁二景點周邊於下午16-19時可能出現車多壅塞，高市警籲請用路人儘量避開上述路段及時段，以節省寶貴時間。
此外，以往春節連假容易發生交通事故的肇因主要為【未注意車前狀況】、【未依規定讓車】、【未保持安全距離】等3大主因為主。高市警建議計劃趁春節連假外出走春訪友、景點旅遊的市民朋友出門行車務必保持耐心、小心駕駛，並可多加利用【高雄市即時交通資訊服務網官網】、【高速公路1968APP】、【GOOGLE MAP網路地圖】查看交通資訊或收聽警廣路況報導。
另外，可多搭乘捷運、輕軌、接駁公車等大眾運輸系統，減少道路壅塞及停車困擾。同時呼籲年節期間，餐敘尾牙場合較多，如有自行駕車的市民朋友千萬不可酒後駕車，請民眾配合警方各項春節疏導管制措施，注意避開壅塞和管制範圍；另外請用路人行經路口時應注意車輛【慢、看、停】，行人【停、看、聽】，交通安全行、平安過好年。