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啦啦隊「最仙團長」Rina旗袍拜年！粉絲低頭一瞄暈了：絲襪太犯規

▲擁有啦啦隊「最仙團長」封號的Rina，祭出一系列的旗袍性感裝扮拜年，結果粉絲往下一瞄全部暈船，直呼：「黑絲襪實在太犯規了！」（圖／Rina IG）
▲擁有啦啦隊「最仙團長」封號的Rina，祭出一系列的旗袍性感裝扮拜年，結果粉絲往下一瞄全部暈船，直呼：「黑絲襪實在太犯規了！」（圖／Rina IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

樂天女孩啦啦隊團長Rina，靠著充滿仙氣的外型與纖瘦苗條的好身材，以及一雙招牌美腿擄獲球迷芳心，更被喻為全台灣「最仙團長」。隨著農曆春節到來，Rina釋出一系列的緊身旗袍照與大家拜年，搭配黑絲襪的性感裝扮，讓粉絲瞬間陷入瘋狂，「太美了！」

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Rina選在今（9）日除夕夜貼出一連串的旗袍照與大家拜年「新年快樂寶寶們，希望大家龍年健健康康，賺大錢。」只見Rina重現經典的雙馬尾裝扮，一襲深紅又性感的緊身旗袍亮相，其招牌的傲人長腿再搭配黑絲襪，讓人看了目不轉晴。

▲Rina旗袍。（圖／Rina IG）
▲Rina的逆天長腿，再加上超猛的黑絲襪，讓網友們直呼太犯規。（圖／Rina IG）
另外一張側身照片，也把Rina的完美身材曲線呈現出來，對著鏡頭時而甜笑、時而放電，立刻掀起廣大粉絲討論，「哦某什麼逆天黑絲大長腿」、「被美到了」、「旗袍好好看~」、「黑絲襪根本犯規。」

事實上，Rina過去擁有健身教練、舞蹈老師、廣告演員的身分，多才多藝的她，目前更是樂天女孩啦啦隊、台北台新戰神啦啦隊不可或缺的應援團團長，再加上招牌的修長美腿，每次現身總讓球迷印象深刻，也因為如此出眾的好身材，讓Rina幾乎什麼造型都能駕馭，更擁有「球場上的百變女王」稱號。

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▲Rina旗袍。（圖／Rina IG）
▲▼Rina在旗袍的加持下，身材曲線顯得更加完美。（圖／Rina IG）
▲Rina旗袍。（圖／Rina IG）
 

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