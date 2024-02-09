除夕慰勉治安第一線警察同仁　陳其邁替員警加油打氣

除夕是家家戶戶團圓圍爐的日子，高雄市長陳其邁今(9)日特別準備水果禮盒和加菜金，前往左營分局慰勉值勤員警辛勞，並發送開運小紅包，為員警加油打氣、感謝大家春節假期堅守崗位。讓高雄治安平穩，讓民眾能夠安心、平安過好年，也希望在未來一年裡能夠持續守護市民的安全。
記者郭凱杰／高雄報導
根據遠見雜誌縣市競爭力調查，高雄市治安面向綜合評比是全國第二名，較前一年度上升進步11名次，陳其邁也與警局同仁座談，他表示，感謝每一位基層警察同仁將士用命，守護市民安全，包括槍擊案、暴力犯罪、重大刑案等，高雄市在六都中表現都進步非常多。
陳其邁也特別提到112年高雄舉辦大大小小的演唱會，第一線值勤同仁協助交通疏導、安全維護等勤務，在90分鐘內完成散場疏運，讓每一場演唱會都順利圓滿落幕，也在風災時總是站在第一線，協助路樹倒塌或意外事故等安全維護工作，守護市民生命及財產安全。
最後，陳其邁率領在地立委、議員向民眾拜早年，祝市民朋友新年快樂、生意興隆、龍年行大運，他也提醒大家，除夕黃色小鴨圍爐去，夜間不亮燈，所有設施、表演、市集休息不營業，也感謝市府同仁辛勞，讓大家在家裡守歲過好年。
另外，副市長林欽榮亦於中午至岡山分局及交通警察大隊，副市長羅達生前於2月7日下午至岡山分局甲圍派出所，慰問年節期間堅守崗位辛苦執勤的同仁，感謝第一線執勤員警致力於治安、交通、服務工作，讓民眾能夠安心、平安的過好年。