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熊霓開高衩空中劈腿撐破絲襪！火辣舞技讓胡瓜看到傻眼

▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠表演「霹靂嬌娃」舞蹈，黑絲襪性感指數破表，高難度動作讓胡瓜看到傻眼。（圖／民視提供）
▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠表演「霹靂嬌娃」舞蹈，黑絲襪性感指數破表，高難度動作讓胡瓜看到傻眼。（圖／民視提供）

記者江芷稜／綜合報導

民視除夕節目《2024民視第一發發發》，今（9）日邀請旗下眾家藝人勁歌熱舞，展現精湛舞蹈才藝，賴慧如、顏曉筠跟啦啦隊女神熊霓組成「霹靂嬌娃」大跳性感國標舞，從小練國標舞的熊霓，與搭檔大秀性感姿勢和劈腿、抬腿等高難度動作，甚至撐破了高衩黑絲襪，讓主持人胡瓜看傻了眼，原本主持人想親自下場飆舞，不過，胡瓜和熊霓去年傳了烏龍曖昧緋聞，似乎為了避嫌，他改派郭忠祐上場，同樣笑果十足。

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▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠邀請專業國標舞教練指導，大秀個人及團體舞蹈。（圖／民視提供）
▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠邀請專業國標舞教練指導，大秀個人及團體舞蹈。（圖／民視提供）
▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠在除夕節目跳國標舞，彩排時尖叫聲不斷。（圖／民視提供）
▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠在除夕節目跳國標舞，彩排時尖叫聲不斷。（圖／民視提供）
▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠在除夕節目跳國標舞，專業姿勢讓觀眾直呼性感。（圖／民視提供）
▲熊霓（左起）、賴慧如以及顏曉筠在除夕節目跳國標舞，專業姿勢讓觀眾直呼性感。（圖／民視提供）
賴慧如透露，這次國標舞表演角色是女間諜般的霹靂嬌娃，邀請劉家銘、林文藝以及黃柏崴3位專業老師合作，服裝跟整體風格帥氣又性感，還特別安排讓顏曉筠跟熊霓特別多加一段獨舞，「因為特技國標，我們要被轉起來飛好幾圈或者飛高離地很遠，練習時就是翻轉卡住時，就會不斷的發出尖叫聲」，也形容整個舞蹈教室都是尖叫聲讓大家笑歪。

▲顏曉筠大跳高難度國標舞，練到頻頻尖叫，連絲襪都破了。（圖／民視提供）
▲顏曉筠大跳高難度國標舞，練到頻頻尖叫，連絲襪都破了。（圖／民視提供）
由於舞蹈很激烈，顏曉筠、熊霓演出時用力過度，黑絲襪都跳破了，熊霓表示從小就練習國標，因為原本是舞蹈搭檔的哥哥驟逝，她放棄練習許久，感謝有這個機會讓她重新展現國標舞技，練習過程中也被封為「尖叫天后」，因為特級國標練習時，個子嬌小的她被舉起來時「離地最遠」，讓她超不適應頻頻尖叫最大聲。

▲熊霓空中劈腿、抬腿動作，讓胡瓜看到傻眼，不敢輕易挑戰。（圖／翻攝自民視YT）
▲熊霓空中劈腿、抬腿高難度動作，讓胡瓜看到傻眼，不敢輕易挑戰。（圖／翻攝自民視YT）
▲胡瓜挑戰高難度國標動作，稍微練習一下就上場，被誇讚非常厲害。（圖／翻攝自民視YT）
▲胡瓜挑戰國標舞動作，稍微練習一下就上場，被誇讚非常厲害。（圖／翻攝自民視YT）
胡瓜昨晚邀請3人示範一段最難的動作，顏曉筠熱舞後被舞伴在地上拖行，優美身形風靡觀眾，他也大膽挑戰，和顏曉筠重現一次高難度動作，練習了2次，精彩表現被猛誇超專業。不過，換到熊霓示範抬腿、劈腿等動作，可能是一下挑戰5個動作太困難，加上對象敏感，本來說想挑戰高難度的胡瓜立刻讓賢，改派有國標舞經驗的郭忠祐跟師姐郭婷筠上場，結果郭忠祐體力吃不消，撐不住女伴，害郭婷筠露出小肚肚與底褲，製作單位立刻打上草莓圖案馬賽克，讓全場來賓笑壞。

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