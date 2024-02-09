黃偉晉《紅白》地瓜球爭議被剪！與LE SSERAFIM齊舞嗨喊：好開心
藝人黃偉晉日前主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》時，因對韓國大物女團LE SSERAFIM說一句「好想插她們下面的...地瓜球」引發爭議。今（9）日除夕夜節目也如期播出，不過該片段已經被製作單位刪減，再度掀起網友們爭相討論，「大場面沒了！」
記者詹鎰睿／綜合報導
《2024超級巨星紅白藝能大賞》節目今晚如期播出，隨著LE SSERAFIM登場，早讓台上主持人們興奮不已，作為忠實粉絲的黃偉晉，在看到偶像後嗨到不行，還完成與LE SSERAFIM一起跳舞的夢想，直呼「好開心！」但在表演前，製作單位特別安排一段小遊戲作互動，只見LE SSERAFIM超級親民，而且語言能力超好，能一一唸出手上拿的新年吉祥話，還品嘗了台灣最道地的美食，地瓜球、鳳梨酥、珍珠奶茶、小籠包、以及鹹酥雞。
但來到最爭議的地瓜球橋段，卻完全不見黃偉晉失言的那句話，顯然已被製作單位刪減。影片曝光後，PTT台綜板的網友們紛紛表示，「果然剪掉了！」、「不可能放著再燒一次吧！」、「不剪掉一定要被罵」、「大場面沒了」、「有人是當天在現場的嗎？是真的很尷尬？」但也有人稱讚製作單位的做法，呼籲大家不要再吃瓜。
為此，黃偉晉在錄影隔天也馬上道歉，並解釋過程：「節目的橋段要讓團員們一個一個享用美食，然後允真用竹籤插起了一顆地瓜球要吃，於是我就本能性的想做點反應，讓這個吃東西的過程不是安靜的，然後說出了一句讓大家誤會的話。」他強調，能和喜歡偶像分享美食是很開心的事情，自己絕無其他意思，向大眾道歉。
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