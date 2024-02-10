龍年財運佳！大龍峒保安宮抽「2024台灣國運籤」 先苦後甘有貴人
今（10）日是2024、甲辰年的大年初一，台北市國定古蹟「大龍峒保安宮」除夕夜敲響108響平安祈福鐘聲後，向保生大帝擲筊抽出「國運籤」，預測甲辰年運勢，今年整體運勢抽中籤詩為第57首「萬里求仙意甚虔，千山重疊水連天，終尋隱道桃源洞，不覺回來做碧蓮」，意指龍年做許多事會讓人有徒勞的感覺，探險時會遇到許多挑戰，最終雖然還是有所收穫，先苦後甘，但回過頭來可能又會覺得自己什麼都沒做，不過專機表示，整體來看，龍年國運籤有70至80分，尤其財運看起來頗為不錯。
記者張志浩／綜合報導
保安宮在除夕夜晚間11點55分左右，抽出龍年歲君（國運）、生理（商業）、五谷（農牧）、海冬（漁業）4支公籤，負責解籤的世新大學中文系兼任講師林恕全（唐墨）表示，龍年抽到的整體運勢籤和2021年為同一支，重點強調人在不可預期的大環境中如何從中學習經驗，2021是疫情，2024無論是戰爭、原物料短缺等，龍年就是不斷冒險犯難的過程，但最終還是能安心回家。
生理（商業）籤詩為第24首「幸有仁人得盡扶，進身何必苦躊躇，欲求名利皆如意，財帛自然應不虛」。林恕全指出，龍年相當適合做生意的人發揮，這支籤背後表示，「實拿的錢財和先預想的都符合」，且在做生意途中，龍年較有機會遇到「有仁德的人」幫助自己，讓後面的獲利和運勢越來越好。
五穀（農牧）籤詩為第6首「他家哀喜休相問，莫與筵中競酒漿，無視閉門家裡坐，惟憑旦夕一爐香」，意指從事農業相關工作的人，龍年不要多過問他人所發生的事，將重心放在自己身上；海冬（漁業）籤詩為第45首「忍耐西邊人養鴨，縱無煩惱也勞心，滔滔遊入江中去，岸上呼聲那得尋」，提醒漁業相關從業人員，龍年可能較為辛苦，常有小事情要花很多心力、甚至白費工夫的感受，要調整好心態。
林恕全強調，大龍峒保安宮在龍年抽的這4支籤其實相當雷同，最好的部分就屬財運，4支籤皆無提到破財，反而還會有所收穫，但在很多事情上，最終都會有徒勞無功的空虛感，提醒民眾龍年可以多注意在任何事情上遇到的人事物，這些可能都是很好的經驗，真正的收穫，還是要靠自己感受。