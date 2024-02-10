限5天！7-11咖啡、霜淇淋買一送一　全家「湯麵、纖纖粉」買1送1

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」活動持續暫停，但過年限定優惠一波比一波猛烈。2月10日至2月13日連續4天，到門市買四季春青茶／英式紅茶任選買1送1，特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1。
即起至2月14日期間，使用指定支付（icash Pay、icash 2.0）霜淇淋不限口味買1送1；單筆消費滿222元，再送一張實體刮刮卡，獎項總價值超過2500萬元。此外，即起至2月11日前，思樂冰全品項第2杯半價，相當於7.5折。
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全家會員優惠自2月7日至2月13日限時5天，本周DM共有14款商品，其中3款商品買一送一，包括厚醬起司蘇打餅平均25元、農心安城拉湯麵平均25元、船井倍熱指定品項平均40元。亮點商品另有牧場直送4.0鮮乳，家庭號1858ml特價139元，低於市場行情。
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即起每周推出「限時殺5日」限定優惠活動，2月7日至2月11日到門市購買指定商品享優惠，售完為止。本周10款促銷商品中，雖然只有一款買1送1、奇動能量飲平均20元，另有卡滋爆米花神秘可可風味，原價59元、特價29元，約4.9折、比買一送一還划算。
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