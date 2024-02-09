吳克群《紅白》泡水深情獻唱！力拚徐懷鈺脫衣辣舞 上演大型KTV
除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》今（9）日晚間播出，掀起滿滿回憶殺。不僅有吳克群的水中浪漫秀，還有徐懷鈺的脫衣性感熱舞，以及睽違20年重返歌壇的超殺天團Energy接連演出，讓網友們大喊過癮，好評不斷，現場立刻變成大型KTV，所有觀眾一同大合唱。
記者詹鎰睿／綜合報導
在主持人Lulu的介紹下，滿滿回憶殺即將到來，隨後身穿銀白色套裝的吳克群，帥氣現身在特製的紅色電話亭內，並深情帶來2首經典夯曲〈為你寫詩〉、〈沒關係〉，現場宛如大型KTV，勾起現場觀眾一起跟著大合唱。
吳克群接著演唱新歌〈就讓我喝醉〉時，電話亭內緩緩注入水，水位由腳踝漸升至胸前，創新的演出，讓觀眾眼睛為之一亮，而唱完後，吳克群緊閉雙眼，全身瞬間浸泡在水裡面完成演出。隨後，徐懷鈺以一襲紅色露肩禮服火辣亮相，大膽脫去上衣，炸出一覽無遺的好身材，帶來〈我是女生〉、〈我們的故事〉、〈達爾文步伐〉，現場同樣叫聲不斷。
光是吳克群和徐懷鈺的表演，就讓PTT網友們嗨到不行，「吳克群這段很炫」、「好緊張喔！那麥克風怎麼辦？」、「原來沒有要淹過頭喔...我還以為要逃脫了」、「徐懷鈺唱的很好」、「真的從小看到大。」
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