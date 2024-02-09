劉謙春晚魔術突槌！主持人表情「逐漸母湯」 旁人驚呼：快救救他
台灣知名魔術師劉謙表演極具魅力，多次受邀在中國央視春晚聯歡晚會演出，他的招牌口頭禪「接下來，就是見證奇蹟的時刻」，成為不少人印象深刻的流行語，結果2019年表演「魔壺」，被觀眾側錄下工作人員偷換茶壺的手段，儘管他極力否認穿幫仍遭封殺，暌違5年，劉謙今年再度受邀在春晚表演《守歲共此時》單元，以招牌撲克牌魔術邀大家見證奇蹟，讓人嘖嘖稱奇，沒想到全場觀眾都配合他做出效果，劉謙身旁的主持人尼格買提意外突槌，手中的牌偏偏對不上，只能對著鏡頭乾笑，網友忍不住笑噴，直呼「快救救他」！
記者江芷稜／綜合報導
劉謙當下表演的魔術，要求觀眾把手裡的4張牌撕成兩半變成8張牌，先藏起半張牌，再經由各種洗牌方式，將剩下的撲克牌順序打亂，經過不斷抽牌，最後剩下的那張牌會跟藏起來的半張牌吻合，成為一張完整的撲克牌，這個魔術特別的是，不只是劉謙和身邊的來賓一起玩，全場觀眾都是其中一份子，場面相當壯觀。
最後劉謙自信滿滿拿起手中的兩張牌湊成方塊7，全場觀眾也成功完成魔術，現場湧出一陣驚呼，唯獨他身邊的主持人尼格買提，看著手上的牌表情訝異地不敢置信，面對劉謙要求大家翻牌時，遲遲不敢面對鏡頭，慌亂模樣全都被拍進去，攝影師察覺到不尋常，立刻把鏡頭橫移到劉謙臉上，避開了尼格買提手上的牌。
表演結束後，另一位主持人撒貝寧忍不住哈哈大笑，主動提及「剛剛有一個人的牌似乎對不上」，讓尼格買提穿幫一事立刻登上微博熱搜，不過，全場觀眾多數都能成功完成魔術，讓網友感覺嘖嘖稱奇，直呼「劉謙真的會魔法吧」、「劉謙魔術讓人起雞皮疙瘩」，可見他的表現仍獲得高評價；也有高手破解劉謙的魔術，表示這是數學的一種剔除手法，最後能讓2張牌吻合，而不是一種魔術。
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