過年吃太油膽結石上身！反覆發作恐癌化　醫點名「6種人」高風險

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吳東琰表示，膽囊負責儲存及排除膽汁，膽汁主要以膽固醇、膽鹽及膽紅素組成，只要成分比例改變，就可能形成結晶，生成膽結石；如果膽囊收縮功能不佳，無法順暢排除膽汁，也可能造成膽汁過濃而形成結石。
膽結石的高風險族群，除了高油脂飲食者、年紀大於40歲、女性、孕婦、肥胖、迅速減重之外，基因也可能是影響因素。
吳東琰指出，膽結石症狀最常見為右上腹痛（膽絞痛），常併發急、慢性膽囊炎，嚴重可能造成膽道阻塞、膽囊蓄膿、胰臟炎、膽囊腸道廔管、膽石性腸阻塞，甚至進展為膽囊癌。
目前全球醫學認為無症狀的膽結石不需要治療，觀察及調整生活型態即可，而有症狀的膽結石，則建議進行膽囊切除手術。
吳東琰也說，許多病人擔心膽囊切除，未來飲食需要進行嚴格管控，其實大多數患者術前和術後的生理機能並無明顯變化，僅部分會出現消化不良、腹瀉及腹脹，經漸進調整飲食後，數週後都能恢復正常飲食。
年節餐桌上少不了高油、高鹽的佳餚，吳東琰提醒，除了多喝水、盡量避免吃精緻食物外，多運動、少久坐也是預防膽結石的方法，若有膽結石病史則應更加注意，切勿暴飲暴食或三餐不定時，以免反覆發作，提高膽囊癌風險。
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