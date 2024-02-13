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過年吃太油膽結石上身！反覆發作恐癌化　醫點名「6種人」高風險

▲過年餐餐大魚大肉，吃太油小心膽結石上身。（圖／NOWnews資料照片)
▲過年餐餐大魚大肉，吃太油小心膽結石上身。（圖／NOWnews資料照片)

家庭消費中心／綜合報導

春節吃過頭，小心膽結石發作。一名九旬老翁平時除吃藥控制高血壓外，並無其他疾病，前一陣子吃得比較豐盛，結果先是右上腹及上腹開始悶痛，後來疼痛不減反增，趕去急診，檢查發現膽囊腫脹且有結石，只好手術治療。

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恩主公醫院一般外科主治醫師吳東琰說，該患者膽囊內有大量的膽結石，考量年邁，安排腹腔鏡膽囊切除手術將膽囊切除，以降低產生併發症的風險。 

▲老翁膽囊內有大量的膽結石。（圖／恩主公醫院提供）
▲老翁膽囊內有大量的膽結石。（圖／恩主公醫院提供）
吳東琰表示，膽囊負責儲存及排除膽汁，膽汁主要以膽固醇、膽鹽及膽紅素組成，只要成分比例改變，就可能形成結晶，生成膽結石；如果膽囊收縮功能不佳，無法順暢排除膽汁，也可能造成膽汁過濃而形成結石。

膽結石的高風險族群，除了高油脂飲食者、年紀大於40歲、女性、孕婦、肥胖、迅速減重之外，基因也可能是影響因素。

吳東琰指出，膽結石症狀最常見為右上腹痛（膽絞痛），常併發急、慢性膽囊炎，嚴重可能造成膽道阻塞、膽囊蓄膿、胰臟炎、膽囊腸道廔管、膽石性腸阻塞，甚至進展為膽囊癌。

目前全球醫學認為無症狀的膽結石不需要治療，觀察及調整生活型態即可，而有症狀的膽結石，則建議進行膽囊切除手術。

吳東琰也說，許多病人擔心膽囊切除，未來飲食需要進行嚴格管控，其實大多數患者術前和術後的生理機能並無明顯變化，僅部分會出現消化不良、腹瀉及腹脹，經漸進調整飲食後，數週後都能恢復正常飲食。

年節餐桌上少不了高油、高鹽的佳餚，吳東琰提醒，除了多喝水、盡量避免吃精緻食物外，多運動、少久坐也是預防膽結石的方法，若有膽結石病史則應更加注意，切勿暴飲暴食或三餐不定時，以免反覆發作，提高膽囊癌風險。

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