Energy《紅白》除夕夜超殺回歸！歌迷淚崩：40歲了還是那麼帥

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▲Toro（左起）、坤達、阿弟、書偉、牛奶不斷在台上宣稱，「我們回來了！」讓歌迷相當感動。（圖／台視提供）

台灣偶像男團Energy睽違20年重返樂壇，復出首站就獻給《2024超級巨星紅白藝能大賞》昨（9）日除夕夜正式播出，不僅帶來回憶滿滿的經典歌曲，以及超殺、超帥氣的舞蹈動作，讓好多位歌迷忍不住落淚，「都40歲了，還是這麼帥！」Energy一登場就帶來紅遍20年的神曲〈放手〉，成員之一的牛奶寶刀未老，更在舞台上展現難度極高的「大風車」，阿弟更是大喊：「小巨蛋我們回來了！」立刻掀起全場尖叫聲。只見Energy的5位團員坤達、阿弟、牛奶、書偉、Toro，展現驚人的唱跳功夫，臉不紅氣不喘的完成表演，整齊劃一的動作，讓所有觀眾與網友們驚豔連連。特別是歌曲〈無懈可擊〉就讓PTT網友們嗨到不行，「40歲了還能翻，好厲害」、「40歲還能這樣跳，可以了啦！」、「坤達好帥XD」、「聽到無懈可擊起雞皮疙瘩QQ 」、「哭死我，大家還是很帥。」此外，Energy帶來的新歌〈分合〉同樣廣受好評，「現場好厲害，感人QQ」、「現場比MV好聽耶」、「2000年代的風格，但就是要這風格才對味」、「分合這樣的風格就是2000年代的抒情風格，其實蠻懷念的，回憶湧上心頭。」最後，Energy也宣布將在今年7月展開回歸巡迴演唱會，第一站就選在台北小巨蛋，也送給歌迷們最大的新年禮物。