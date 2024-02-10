小S狂讚好帥！劉書宏《不熙娣》與阿本熱舞 親密撫胸差點親上了
綜藝節目《小姐不熙娣》昨（9）日推出除夕夜特別節目，邀請嘉賓們大展舞藝，去年湊成小鐘跟菲比共跳國標舞，粉紅泡泡溢滿螢幕，今年又有新CP出爐，曾經共演《萌學園》的劉書宏跟阿本，首度上演BL貼身性感舞蹈，劉書宏主動對阿本撫胸、頂胯下、甜蜜相視，動作超級曖昧，他故意脫稿演出主動親吻阿本，讓小S跟觀眾都忍不住尖叫，直呼這是本集最大驚喜。
記者江芷稜／綜合報導
劉書宏與阿本是對歡喜冤家，當初合作之初阿本一度看劉不順眼，稱他只有身高優秀沒有其他優點，讓劉書宏相當受傷，沒想到結識10多年卻有深厚交情，經常在《小姐不熙娣》互揭對方糗事，劉書宏坦承曾想親吻阿本，因為他的臉蛋太漂亮，讓旁人狂嗑CP，不停拱他們組成螢幕情侶，因此促成這次舞蹈作品。
阿本表示，去年因為《小姐不熙娣》成話題人物，跟劉書宏重新很密切的一起工作、運動、聚會、拍短片，玩得很開心，除夕特別節目獻上BL舞蹈演出，應該會讓一些長輩親戚看傻眼，祝福大家龍年快樂。劉書宏說這是他第一次挑戰跳舞，感到非常害羞，結果表現相當不錯，獲得小S高度評價，搭檔阿本誇他非常厲害，其他來賓也說「沒看過劉書宏這麼帥過」。
劉書宏在節目上略顯害羞地說，為了練這支舞，頻繁跟阿本見面，想給他一個完美的結束，刻意作勢親吻他，結果阿本躲過沒親到，臉都羞紅了，語氣中似乎頗感遺憾。小S開心稱讚舞蹈Ending姿勢超棒，「這不一定是最後一次啊，以後我們還是可以邀請你們一起跳舞」，這段精彩演出給足觀眾驚喜，不斷敲碗希望兩人有機會演出BL劇。
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