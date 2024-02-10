NBA／勇士交易空手而回挨轟！Curry沒有新幫手 勇士球團堅定立場
過去10年斬獲4座NBA總冠軍的勇士，本季戰績不佳，目前24勝25敗，排名西區第11，但在交易截止日前卻沒有作為，部分球迷批評球團是想放棄本季換選秀權，不過勇士總管Mike Dunleavy卻有不同看法，透露勇士並不想拆散現有陣容，影響球隊的士氣。
記者廖聿偉/綜合報導
勇士在交易截止日前，僅把後衛Cory Joseph送至溜馬，並未換回任何戰力，僅獲得現金和一個二輪選秀權。
Mike Dunleavy在節目中表示，「勇士目前的方針是從內部改變，而非拆散主力陣容，也不想寄望在未知的戰力上。」原本傳聞勇士將交易前鋒Andrew Wiggins，但最終無疾而終。
拆散原有陣容、隨意補強是病急亂投醫
勇士主帥Steve Kerr日前的談話中，似乎早已證實Mike Dunleavy的想法。Kerr認為，「Draymond Green逐漸擺脫禁賽陰霾，找會過往的攻守水平，同時Andrew Wiggins和Jonathan Kuminga也找到在場上的定位，彼此產生良好的化學效應。
Mike Dunleavy說，「勇士採取保守的做法非常明智，我們正在進步，不會因為戰績不理想就病急亂投醫。」