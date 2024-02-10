拜登蕭茲敦促美國國會　快速通過援烏方案

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拜登在白宮橢圓形辦公室接待到訪的蕭茲時表示，「美國國會不支持烏克蘭的失敗，接近於對犯罪的漠視」，「令人無法容忍」。
德國是僅次於美國的烏克蘭第二大軍事援助者。蕭茲表示，他希望在解除美國對烏克蘭數百億美元援助的封鎖方面，取得進展。
蕭茲警告說：「沒有美國的支持，沒有歐洲國家的支持，烏克蘭就沒有機會保衛自己的國家。」
蕭茲也指責俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)，在8日播出的美國脫口秀主持人卡爾森(Tucker Carlson)的「荒謬採訪」中，「說了很多謊言」。
蕭茲說，「他(蒲亭)想獲得鄰居領土的一部分。這就是帝國主義」。
在被問到是否向蕭茲提出被關押在俄羅斯的華爾街日報(Wall Street Journal)記者格什科維奇(Evan Gershkovich)的問題時，拜登並沒有回應。
蒲亭在接受卡爾森訪問時暗示，他對換囚有興趣，德國將釋放一名俄羅斯特務，以交換美國記者被釋放。雖然蒲亭並未直接指名，但推測他指的是2019年在德國暗殺前車臣將領的特務柯拉希可夫(Vadim Krasikov)。
蕭茲和拜登的會談也聚焦在緊張升高的中東局勢。以色列對哈瑪斯(Hamas)的戰爭沒有放鬆的跡象，而美國則在美軍遇襲後，對與伊朗有關的目標發動了攻擊。
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