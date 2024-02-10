他看《紅白》急喊「黃偉晉別吃地瓜球」 釣出本尊8字妙回被讚爆
南韓女團LE SSERAFIM日前來台錄製台視除夕特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》，在品嘗台灣小吃地瓜球時，主持人黃偉晉表達想用竹籤吃地瓜球時，簡化說法引發爭議，讓他因此丟了不少工作行程。有網友昨（9）收看《紅白》，在LE SSERAFIM出場前PO文急喊「快打給黃偉晉，叫他等下不要吃地瓜球」，釣出本尊8字幽默回應被讚爆。
記者徐銘穗/綜合報導
黃偉晉今（10）凌晨在threads上發文表示，該段地瓜球風波中他為何會說出「下面」，是因為「地瓜球裝在袋子啊...」，笑說：「時空探員應該要把地瓜球倒在漂亮的盤子上啦，這樣我就會說叉他們旁邊那一顆來吃了，該不會這樣也有事，到底想怎樣!!!!!!!!!!」他也自嘲說，日後竹籤已在他的世界中廢除，開玩笑要大家響應用手拿地瓜球。
而除夕夜《2024超級巨星紅白藝能大賞》正式播出後，多組台灣藝人輪番上陣獻唱，由於LE SSERAFIM先前的「地瓜球」事件，許多網友擔心黃偉晉與她們互動的畫面會被剪掉，所幸一起跳《Unforgiven》的畫面照常播出，不過引起爭議的吃地瓜球片段，則是整段被消失。
有網友幽默地在LE SSERAFIM出場前，在threads上發文寫下「現在阻止黃偉晉還來得及，快打給他，叫他等下不要吃地瓜球」。過一個多小時後，竟真的影來黃偉晉本人回覆「我現在接來得及嗎!!!!!!」
陳零九也浮出跟著起哄，寫下「時空局正在做最大的努力，讓時空探員在蟲動上面跳躍嘖成的空隙讓未來的簡訊，可以傳達到那時的偉晉身上」，眼見片段真的消失，也幽默表示「任務成功」，引來許多網友圍觀笑翻。
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