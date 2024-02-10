初一走春去！國道上午10大地雷路段快避開 往南走可睡飽出發
今（10）日為春節連續假期初一，許多民眾都會出遊走春，高公局預判，今日上午重點壅塞路段包含國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統等10大路段，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，民眾也務必養足精神，注意道路狀況小心駕駛。
記者許若茵／台北報導
根據高公局統計，昨（9）日全日交通量為 91.8百萬車公里，與年平均平日(92百萬車公里)相當，國5交通量為2.7百萬車公里，與年平均平日(2.6百萬車公里)相當，昨日路況除國1南向湖口服務區至新竹路段於16時逐漸紓解外，其餘路段均能維持行車順暢。至於今日0-5時平均交通量為9.2百萬車公里，為年平均平日(3.9百萬車公里)之2.4倍；預估今日交通量為122百萬車公里。
高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局預判，今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。
高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。