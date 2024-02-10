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赴龍山寺參香發錢母飆歌　蔣萬安唱告五人名曲：有新歌可以推薦

▲台北市長蔣萬安前往龍山寺參香被問及競選歌曲太老派時飆告五人名曲。（圖／台北市府提供）
▲台北市長蔣萬安前往龍山寺參香被問及競選歌曲太老派時飆告五人名曲。（圖／台北市府提供）

記者邱新博／台北報導

今天是大年初一，台北市長蔣萬安也安排了不少走春行程，今（10）日上午到龍山寺參香並接受媒體聯訪。對於媒體關注國民黨副主席連勝文昨批評，國民黨造勢場合音樂難讓年輕人產生共鳴，蔣幽默地說，他唱來唱去都是「告白氣球」或「披星戴月的想你」，並當來了兩句「我會披星戴月的想你，我會奮不顧身地前進」，也說若有新歌可以推薦給他。

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蔣萬安今天上午安排前往廣照宮、龍山寺、青山宮、台灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟參香祈福，並在結束龍山寺發放錢母後，行程後接受媒體聯訪。媒體問及，國民黨副主席連勝文昨天指出，對於總統大選落敗，無論如何應提出檢討，認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例說，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，很難想像比他更年輕的人會有共鳴。

對此，蔣萬安回應，「我想最重要的，其實要爭取人民的認同，做出成績做出政績。不管是所有縣市首長、在國會的立法委員、或在地方議會的議員朋友，大家共同努力，做好分內的工作，為人民來服務，這就是最重要的。」

蔣萬安話鋒一轉說，至於歌曲的選擇，他比較沒有資格，因為我唱來唱去的就是那一首「告白氣球」或是「堅持」、「你是我的兄弟」或是告五人的「披星戴月的想你」；現場媒體則笑說，很新阿。蔣萬安隨即現場高唱兩句「我會披星戴月的想你、我會奮不顧身的前行」，並說當然還是不夠新啦，如果有新的歌曲，也可以推薦給他來好好練一下。

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