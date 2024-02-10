赴龍山寺參香發錢母飆歌 蔣萬安唱告五人名曲：有新歌可以推薦
今天是大年初一，台北市長蔣萬安也安排了不少走春行程，今（10）日上午到龍山寺參香並接受媒體聯訪。對於媒體關注國民黨副主席連勝文昨批評，國民黨造勢場合音樂難讓年輕人產生共鳴，蔣幽默地說，他唱來唱去都是「告白氣球」或「披星戴月的想你」，並當來了兩句「我會披星戴月的想你，我會奮不顧身地前進」，也說若有新歌可以推薦給他。
記者邱新博／台北報導
蔣萬安今天上午安排前往廣照宮、龍山寺、青山宮、台灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟參香祈福，並在結束龍山寺發放錢母後，行程後接受媒體聯訪。媒體問及，國民黨副主席連勝文昨天指出，對於總統大選落敗，無論如何應提出檢討，認為組織心態年輕化是關鍵，並舉例說，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，很難想像比他更年輕的人會有共鳴。
對此，蔣萬安回應，「我想最重要的，其實要爭取人民的認同，做出成績做出政績。不管是所有縣市首長、在國會的立法委員、或在地方議會的議員朋友，大家共同努力，做好分內的工作，為人民來服務，這就是最重要的。」
蔣萬安話鋒一轉說，至於歌曲的選擇，他比較沒有資格，因為我唱來唱去的就是那一首「告白氣球」或是「堅持」、「你是我的兄弟」或是告五人的「披星戴月的想你」；現場媒體則笑說，很新阿。蔣萬安隨即現場高唱兩句「我會披星戴月的想你、我會奮不顧身的前行」，並說當然還是不夠新啦，如果有新的歌曲，也可以推薦給他來好好練一下。