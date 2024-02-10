貴桑桑！紅海危機逾3個月　每艘船航運成本增3130萬

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連接紅海和地中海的蘇伊士運河佔世界貿易（包括石油出口）的 10-15%，佔全球貨櫃運輸量的 30%。胡塞武裝的行動使得商船紛紛遠離紅海以及蘇伊士運河，這對航運成本以及航程時間造成打擊。
海運和空運數據公司Xeneta首席分析師桑德（Peter Sand）估計，行經紅海和蘇伊士運河的常規貨櫃船運力中，約有90%已改道繞行非洲南端。約四分之一的運輸大量乾貨如穀物或水泥的散裝貨船，和四分之一的運輸石油或天然氣的油輪都改道好望角。這使得貨船從東到西的航程增加了兩週，速度較慢的散裝船和油輪則增加了18天。另外，也有航運客戶改為空運，而不是透過海運出口。
航程增加也代表燃料、保險成本以及租船費和薪資都攀升。桑德估算，要繞過非洲好望角往返一趟，像是馬士基和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）等承運商，每艘船要額外花費100萬美元，其中絕大多數是由燃油成本上漲所致。
航運成本上升連帶推動運費上漲，據世界貨櫃運價指數數據顯示，本週每40呎櫃運費為 3786 美元，比去年同期上漲 90% 。同樣尺寸的貨櫃從中國上海運往荷蘭鹿特丹的費用，則比一年前上漲了158%，達到4426美元。
桑德表示，許多零售商可能會將較高的運費成本轉嫁給消費者，特別是那些利潤率較小的零售商。
儘管有分析師認為，這次的危機對運輸成本和供應鏈的整體影響遠不如新冠肺炎疫情最嚴重的時期，但影響也已經出現，包括特斯拉旗下德國工廠因零件短缺停產兩週、瑞典傢俱巨頭宜家（IKEA）也警告可能會有產品短缺的狀況發生。
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