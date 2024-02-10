湧蓮寺國運籤稱兩岸恐有衝突 蔣萬安喊話賴清德：要了解人民心聲
新北市蘆洲區湧蓮寺昨23時35分抽出國運籤，針對「士籤」到中下籤，管理委員會常務委員楊蓮福解釋，兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。台北市長蔣萬安今（10）日表示，他當然不樂見兩岸衝突，他也一直強調兩岸要有所溝通；他也向總統當選人賴清德喊話，希望政府能夠了解到人民的心聲、兩岸和平穩定。
記者邱新博／台北報導
大年初一蔣萬安赴廣照宮、龍山寺、青山宮、台灣省城隍廟、台北天后宮、台北霞海城隍廟參香祈福，並在結束龍山寺發放錢母後，行程後接受媒體聯訪。被問及湧蓮寺昨晚抽出國運籤，其中士籤為中下籤，楊蓮福表示，兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。蔣萬安回應，「當然不樂見，所以我一直強調，兩岸之間越緊張，我們越需要溝通。」
蔣萬安說，希望能夠在新的一年，國家風調雨順、國泰民安，台北市四時無災 市民朋友安居樂園，也特別到龍山寺祈求一切順利。
針對兩岸部分，蔣萬安也向賴清德喊話，很希望政府能夠了解到人民的心聲、是要兩岸關係區域和平穩定，所有民眾都希望安居樂業，這是民眾基本期待，政府能夠聽到民眾心聲好好照顧人民、維持區域和平穩定。
至於被問及賴清德今天也到龍山寺尬人氣，同時民眾黨立委黃珊珊過年行程滿檔，被解讀為台北市長前哨戰，蔣萬安說，開春第一天，大家都會到各個宮廟去參拜、也同時向民眾來拜年問候，都很自然。
至於有媒體關蔣萬安競選時的政見U-Bike前三十分鐘免費已經在議會通過預算，有沒有可能在228前夕或清明連假前上路，蔣萬安表示，就盡快的規劃相關的配套就可以上路，那確定時日的日期，就會提前對外公布。