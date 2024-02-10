逾10年沒逛大賣場！蔡英文與「陪沈團」逛賣場直呼非常興奮
許多民眾都會在過年前夕前往大賣場或傳統市場採買年節用品，而在今年農曆年前，總統蔡英文也久違地前往大賣場購買年貨食品。為了讓蔡英文更了解國人朋友的喜好，本次行程邀請到，以風格生活化著名的美食YouTuber「陪沈團」，陪同蔡英文一起逛大賣場的年貨大街。蔡英文表示，對於能到大賣場採購的心情非常興奮，因為她已超過10年沒逛大賣場。
記者陳佩君／台北報導
蔡英文前往的賣場位於西門商圈周邊，許多國際旅客來台後常會在該賣場購買伴手禮回國，在當日行程中，也有國際旅客正在逛賣場，看到蔡英文時也驚喜地與她打招呼。
蔡英文表示，對於能到大賣場採購的心情非常興奮，因為她已超過10年沒逛大賣場。現場「陪沈團」向蔡英文推薦許多美味食品，也向她介紹國際旅客喜愛的台灣伴手禮。
此外，「陪沈團」也向蔡英文介紹賣場與農業部農糧署共同推出的「幸福餐盒」，平價價格及豐富的菜色，蔡也立刻購買作為當日午餐。
蔡英文在現場除了分享她平常愛吃的食物，也在現場採買零食、泡麵、蔥油餅、饅頭、冰棒等食品，以及愛吃的三色豆。在行程最後，蔡英文也與賣場員工合照及發放一元福袋，向辛苦的店員拜個早年。