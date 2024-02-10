檢驗705件樣品無瘦肉精！行政院：釐清台灣哪裡有西布特羅
行政院今（10）日表示，針對近期台中市政府抽驗台糖國產「梅花肉片」檢出西布特羅（Cimbuterol）一事，經清查國內豬肉供應鏈，2月9日新增肉品市場抽驗80件檢體均未檢出，除中市府抽驗之單一樣品檢體驗出西布特羅之外，已累計檢驗705件樣品，皆未檢出乙型受體素。
記者陳佩君／台北報導
行政院強調，排除豬肉殘留西布特羅的風險，溯源以及追蹤進口藥品的流向，以及加強後續檢驗監測，是本案處置重點。
行政院說，目前該批次檢出之其餘豬肉7件均未檢出西布特羅，台糖公司擬將已下架同批次產品全部送驗，同時，檢驗上市前與上市後共計705件樣品均未檢出，清查國內豬肉供應鏈尚無風險。
另一方面，行政院提到，西布特羅在國內依法不得製造、使用、販售，兩年來僅有輸入少量的西布特羅標準品，目前已掌握近年輸入西布特羅的進口業者，衛生福利部後續將會同保七總隊食安警察清查流向，調查除進入實驗室供分析檢驗使用之外，是否移作他用、或可能汙染畜牧場，釐清台灣哪裡才有西布特羅。
行政院再次感謝，新年期間連日來不眠不休捍衛國人食安的相關人員，未來將會加強邊境、上市前與上市後的監測與檢驗，確保國內豬肉供應鏈的安全。