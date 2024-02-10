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李多慧旗袍太貼身！中文拜年「暴力曲線全現形」　23萬人：炸裂了

▲李多慧穿旗袍以中文拜年，好身材無所遁形。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲李多慧穿旗袍以中文拜年，好身材無所遁形。（圖／翻攝自李多慧IG）

記者楊穎軒／綜合報導

24歲南韓啦啦隊女神李多慧加入「樂天女孩」即將滿週年，台灣儼然成為她第二個家，不但向韓媒表示想長期在台發展，更透露有置產的計畫，昨（9）日除夕夜，李多慧於IG分享穿緊身旗袍的照片，寫下中文拜年，凹凸有致的身材無所遁形，不到半天吸引23萬人按讚，網友直呼：「旗袍炸裂！」

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曝光的相片，李多慧盤起長髮，換上一套青花瓷改良式旗袍，合身版型讓前凸後翹的身材曲線一覽而盡，幾張翹腳的姿勢，結實蜜大腿外露，配上招牌嘟嘴、甜美笑靨，極具殺傷力，近來精進繁體中文的她，寫道：「喜氣洋洋迎春節 !大家農歷（曆）新年快樂！祝大家身體健康、笑口常開、恭喜發財！」

▲李多慧釋出一系列旗袍造型新照，滿滿年味。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲▼李多慧釋出一系列旗袍造型新照，滿滿年味。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲▼李多慧釋出一系列旗袍造型新照，滿滿年味。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲▼李多慧釋出一系列旗袍造型新照，滿滿年味。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲▼李多慧S型線條畢露。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲▼李多慧S型線條畢露。（圖／翻攝自李多慧IG）
▲▼李多慧S型線條畢露。（圖／翻攝自李多慧IG）
貼文發布後，短時間湧入大批網友留言：「這什麼廢文，浪費了我3小時」、「好想要原圖放桌面」、「有夠可愛的」、「暈死了救命」、「漂亮到有AI的感覺」、「這身材曲線太犯規」、「多慧中文越來越好了」、「新年就該以這種方式開場」、「希望今年繼續在台灣看到妳」！

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