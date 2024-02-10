柯文哲同台高虹安發紅包 喊話兩岸「關關難過關關過」
新春第一天，昨晚在臉書曬出年夜飯的民眾黨主席柯文哲一早與新竹市長高虹安一同參拜普天宮並發送發財金。針對湧蓮寺國運籤談到兩岸今年可能會有衝突，柯文哲表示，未來一定關關難過、關關過，相信台灣人民有智慧；至於有媒體問及同台高虹安是要布局2026？柯文哲則說，現在才2024，還有一段時間。
記者邱新博／台北報導
柯文哲年初一合體高虹安到普天宮向民眾拜年，並接受媒體聯訪。媒體問及柯文哲小年夜有寫反省文，柯文哲說大年初一先不要講這個。至於布局2026讓高連任？柯文哲說「現在是2024的年初，2026的年尾還很久好不好」；而當媒體問及有意參選的立委黃國昌、黃珊珊今天行程都滿檔，柯文哲還發出「哇」一聲驚呼，但還是強調，相關議題應該去問這些當事人。
針對新北市蘆洲區湧蓮寺昨23時35分抽出國運籤，針對「士籤」到中下籤，管理委員會常務委員楊蓮福解釋，兩岸可能會有衝突，但仍有轉機。柯文哲則說，未來一定關關難過關關過，相信台灣人民還是有智慧的，「遇到困難我們會想辦法一關一關渡過去。」
另對於台中市長盧秀燕今天也證實民眾黨前立委蔡壁如要到台中擔任有給職顧問，會不會擔心離民眾黨越來越遠，柯文哲說，她要留在台中發展，「也是一個方法」。新竹市長高虹安也對蔡壁如表達祝福，她說，每一個民眾黨的同志大家在各個地方來生根，有時候跟市府能夠有一些關係的話，她覺得也都是會有加分的效果啦；她也呼籲外界也應該以相同態度視之，不用多做其他解讀。