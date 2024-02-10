劉謙含淚離開春晚「再也上不了」！尼格買提搞砸魔術被狂虧
睽違5年，台灣知名魔術師劉謙昨（9）日第5次登上中國央視春晚聯歡晚會演出，在《守歲共此時》單元表演招牌撲克牌魔術，和全場觀眾一起完成魔術讓人嘖嘖稱奇，唯獨身旁的主持人尼格買提意外突槌，無法湊完整手中的牌，對著鏡頭表情逐漸失控，新聞火速登上微博熱搜第一，其他主持人透露劉謙含淚離開春晚，自嘲「再也上不了」，讓觀眾相當惋惜。
記者江芷稜／綜合報導
劉謙表演的撲克牌魔術，要求全場觀眾一起參與，把手裡的4張牌撕成兩半變成8張牌，先藏起半張牌，再經由各種洗牌方式，將剩下的撲克牌順序打亂，經過不斷抽牌，最後剩下的那張牌會跟藏起來的半張牌吻合，成為一張完整的撲克牌，特製牌面比一般撲克牌更具分量，全場最後將牌湊齊的場面相當壯觀。
結果劉謙跟全場觀眾都完成魔術，主持人尼格買提卻失手，遲遲湊不出一張牌，在劉謙背後表情「逐漸母湯」，隨即成了其他主持人狠虧的笑料，撒貝寧在鏡頭前說「全國觀眾只有小尼的牌沒對上」，另名男主持人任魯豫則笑著透露，剛剛在春晚後台遇到劉謙，他說「估計以後再也參加不了春晚了！」要尼格買提向劉謙道歉，逗得全場哈哈大笑。
劉謙本人則在微博發文「龍年吉祥！祝大家好運留下來，煩惱丟出去！春晚結束了，從一號廳走出去」，曬出幕後歡樂花絮，心情看起來還是不錯，網友紛紛湧入其微博力挺，「希望明年春晚還能看到你」、「魔術還得是你，明年春晚再來」、「看了那麼多年春晚，最喜歡的魔術師就是劉謙老師您了」。
今年是劉謙第5度登上春晚，2009年，他表演近景魔術《魔手神彩》，分為「橡皮筋」、「硬幣進入玻璃杯」及「戒指進雞蛋」等三個部分，在觀眾網路票選「最佳《春晚》節目」中以55,250票贏得「曲藝、其他類」第一名，2010年再度蟬聯，不過，2013年，他在春晚調侃李雲迪：「你找誰？找力宏？」這句台詞讓李雲迪和王力宏「關係」備受議論。2019年表演「魔壺」又被觀眾偷拍到換壺的手腳，一度遭到封殺，因此相隔5年才上場。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道