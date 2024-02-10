空氣品質亮紅燈！出門走春要戴口罩 「乾冷髒空氣」掃進台灣
大年初一（2/10）許多民眾開始和家人到戶外走春，不過要小心近期「空氣品質」轉差，前中央氣象局局長鄭明典今早示警「大年初一，注意空污」，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明也提及「一早仍低溫，不過境外來的髒空氣隨著乾冷氣團來報到了」，環境部則提醒，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及澎湖，空氣品質為「橘色提醒」等級，且西半部零星地區短時間可能達「紅色警示」等級。
記者張志浩／綜合報導
環境部指出，大年初一受強烈大陸冷氣團影響，中國上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為「每立方公尺378微克」，東北風挾帶境外污染物影響台灣，中南部清晨及夜間擴散條件差，容易有污染物累積，農曆春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。
環境部提醒，大年初一宜蘭、花東空氣品質為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖、金門為「紅色警示」等級。
明（11）日大年初二，東北風仍挾帶微量境外污染物影響台灣及離島，中南部位於下風處，擴散條件稍差，但整體情況優於大年初一，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。