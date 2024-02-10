黃偉晉不演了！自曝對地瓜球有陰影 為失言狠槓酸民：我最會吵
男星黃偉晉主持《2024超級巨星紅白藝能大賞》，對韓國女團LE SSERAFIM說了一句「我想叉妳們下面……的那一顆地瓜球」，引發不當聯想，相隔半個月後節目播出，已經將爭議刪除，卻有酸民依舊在社群平台開嗆，黃偉晉也決定不演了，強調自己沒有開黃腔的意思，對於網友一直不斷重提陰影，直接回擊酸民「我怕你講嗎？」
記者江芷稜／綜合報導
該節目除夕夜播出，刪除爭議字句，黃偉晉和偶像LE SSERAFIM一起熱舞，主持表現評價不差，他再度在Threads解釋，當時LE SSERAFIM吃的是袋裝地瓜球，才會接話引發聯想，如果地瓜球是放在盤子上，就不會鬧出笑話，不理解為何造成誤會，他坦承現在吃地瓜球都有陰影，「竹籤就此從我世界裡廢除！！！！！！！！請大家一起響應用手拿地瓜球？？？？？從今爾後我只用手拿地瓜球」，誇張言論笑翻眾人。
不過還是有網友不罷休，貼出黃偉晉過去主持美食節目吃麻辣臭豆腐的影片，狠酸「哇～這個怎麼不是說夾我下面的麻辣臭豆腐，還是我業障重，你是用手抓來吃啊！那我先道歉囉，如果是用筷子吃，筷子也要在你的世界裡廢除！畢竟用你紅白的邏輯說話可能也會出事，到底是怎樣！好了啦，要裝就裝到最後欸。」
對此，黃偉晉說播出前不方便評論，畢竟錄製影片是違反規則，但節目播出後也不再忍讓，回嗆網友「你眼睛還好嗎？那是碗不是杯子，鴨血都不行的哦，好了啦，我知道你要嘴就嘴到最後，我就是這麼的沒在開黃腔，我怕你講嗎」，不少歌迷幫腔黃偉晉，他也非常感謝，妙稱自己火力全開，「這兩個禮拜看到很多人在幫我吵，但是，我還是覺得大家都退下吧。辛苦了，我！最！會！吵！」
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