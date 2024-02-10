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美小飛機迫降公路爆炸！撞上轎車釀3死　目擊者：像電影一樣

▲一架載有5人的小飛機9日緊急降落佛州高速公路時，撞上公路上一輛轎車，引發大爆炸。（圖／美聯社／達志影像）
▲一架載有5人的小飛機9日緊急降落佛州高速公路時，撞上公路上一輛轎車，引發大爆炸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

美國佛羅里達州發生一起嚴重事故，當地時間9日下午，一架載有5人的飛機墜毀在佛州75號州際公路上，撞上了一輛小客車，進而引發爆炸，機身陷入火海，造成2人死亡。

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根據《美聯社》、《路透社》等外媒報導，這起事故發生在當地9日下午3時15分左右，一架從俄亥俄州立大學機場起飛、載有5人的龐巴迪挑戰者600型（Bombardier Challenger 600）飛機，在前往佛州那不勒斯機場（Naples Airport）的途中，機師通知塔台2具渦輪風扇引擎都失去運作，必須要緊急著陸，隨即失去了聯繫。

那不勒斯機場管理局發言人金恩（Robin King）表示，在機師要求緊急降落不久之後，就與飛機失去了聯繫，接著機場工作人員就看見不遠處的75號州際公路上冒出了黑煙。

從現場的影片及照片來看，飛機最後停在護欄邊，機身竄出了熊熊的火焰以及黑煙。據羅里達州高速公路巡警表示，當時飛機還撞上一輛汽車。

一名當時正在75號州際公路上駕車的目擊者沃克（Brianna Walker）向《美聯社》表示，小飛機墜落時，拖著前方的車子撞上了公路的護欄，「機翼粉碎了那輛車子」。

當時沃克坐在朋友的車上，離前方轎車只差幾秒鐘的距離，小飛機墜毀後，發出巨大聲響，並爆炸成火球，飛機殘骸在公路上散落。她隨即叫朋友停車，後續心有餘悸的表示，「飛機離我們頭頂只有幾英吋」，「感覺很不真實，就像電影一樣」，「我們距離死亡只有幾秒之隔」。

飛機迫降地點位於柯里爾郡（Collier County）附近路段，根據科利爾郡（Collier County）警長辦公室，至少有2人死亡，但目前未知傷亡是來自飛機或被撞的汽車。邁阿密電視台WPLG引述機場官員說法，機上有3人生還。

美國聯邦航空總署和國家運輸安全委員會將針對事故原因展開調查，預計30天內完成初步報告。

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