赴萬里、基隆發龍年福袋 賴清德祝福國人事業成功、身體健康
今（10）日是農曆大年初一，副總統賴清德上午先後前往「萬里昭靈宮」及「基隆慶安宮」祈福參拜，並發送龍年福袋向在場鄉親拜年，吸引眾多民眾一早前來排隊領取，現場充滿歡樂的新春喜氣。
記者陳佩君／台北報導
賴清德致詞時表示，很高興在大年初一回到故鄉萬里及基隆參拜，祈求神明保佑台灣風調雨順、國泰民安。今天除了感謝神明庇佑，也要感謝鄉親對他的支持，讓他有機會成為中華民國台灣第16任總統；賴最後也向大家拜年，祝福新的一年百業興榮，闔家平安，所有國人事業成功、身體健康，龍年行大運。
賴清德於基隆慶安宮參拜時，收到一名來自基隆的學生寫的信。該名學生係2年前基隆高中的清寒生，曾每天只吃一餐果腹，把存下的獎助學金省下來照顧癌症父親，即使環境艱難仍奮發向上，仍考取6所國立大學，最後選擇至清華大學就讀。
當時賴清德以從小也是來自貧窮家庭的努力過程鼓勵他，且在得知他的興趣為AI資訊領域時，特地送他平板電腦及相關書籍，給他無比溫暖力量。
該同學於信中感謝賴清德過去在他最辛苦的時刻幫助他、鼓勵他。並提及，他現在已是資工系大二學生，正朝自己的夢想邁進，很高興看到副總統當選第16任總統，相信賴清德定會帶領台灣持續在民主、繁榮的路上前進。