歐陽娣娣選秀排名第三！歐陽娜娜幫拉抬人氣 她被狠酸「靠姊族」
資深藝人歐陽龍和傅娟的19歲小女兒歐陽娣娣，近日追隨姊姊歐陽娜娜的腳步，進軍中國演藝圈，參加選秀節目《創造營亞洲》，初舞台表現獲得好評，雖未能獲得導師青睞，在70名女選手中被選為最適合出道9人，但在觀眾票選方面卻是首輪積分高居第三名，被網友狠酸是「靠姊族」。
記者江芷稜／綜合報導
歐陽娣娣在初舞台表演泰文歌曲，和馬來西亞、泰國選手同組，嗓音相當甜美，不過她最被關注的依然是星二代身分，導師提及「妳的名字讓我想起一個人，請問妳是歐陽娜娜的親人嗎？」歐陽娣娣也大方回應：「是的，她是我姊姊。」她透露家裡的3姊妹都是明星，不過姊姊知名度遠勝於自己，希望可以透過節目讓更多人認識自己，態度相當謙遜。
歐陽娣娣在節目裡獲得單獨跳芭蕾舞的機會，上鏡時間比其他選手多，還有姊姊歐陽娜娜及女星虞書欣、蔣勤勤拍攝推薦影片，被網友狠虧是「皇族」，並質疑憑她的唱跳能力如何獲得第三名，她在節目影片宣稱「來自中國」，也讓很多台灣網友說是「舔人民幣」，成為話題人物。
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