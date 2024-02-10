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歐陽娣娣選秀排名第三！歐陽娜娜幫拉抬人氣　她被狠酸「靠姊族」

▲歐陽娣娣參加《創造營亞洲》選秀節目，首輪觀眾票選為第三名，觀眾狠酸是「靠姊族」。（圖／歐陽娣娣微博）
▲歐陽娣娣參加《創造營亞洲》選秀節目，首輪觀眾票選為第三名，觀眾狠酸是「靠姊族」。（圖／歐陽娣娣微博）

記者江芷稜／綜合報導

資深藝人歐陽龍和傅娟的19歲小女兒歐陽娣娣，近日追隨姊姊歐陽娜娜的腳步，進軍中國演藝圈，參加選秀節目《創造營亞洲》，初舞台表現獲得好評，雖未能獲得導師青睞，在70名女選手中被選為最適合出道9人，但在觀眾票選方面卻是首輪積分高居第三名，被網友狠酸是「靠姊族」。

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▲歐陽娣娣當上大陸選秀節目，MV露臉不到5秒。（圖／CHUANG ASIA - Get the WeTV APP YouTube）
▲歐陽娣娣登上大陸選秀節目，甜美嗓音獲得矚目。（圖／CHUANG ASIA - Get the WeTV APP YouTube）
▲歐陽娣娣在選秀節目《創造營亞洲》網友票選高居第三名。（圖／翻攝自微博）
▲歐陽娣娣在選秀節目《創造營亞洲》網友票選高居第三名。（圖／翻攝自微博）
歐陽娣娣在初舞台表演泰文歌曲，和馬來西亞、泰國選手同組，嗓音相當甜美，不過她最被關注的依然是星二代身分，導師提及「妳的名字讓我想起一個人，請問妳是歐陽娜娜的親人嗎？」歐陽娣娣也大方回應：「是的，她是我姊姊。」她透露家裡的3姊妹都是明星，不過姊姊知名度遠勝於自己，希望可以透過節目讓更多人認識自己，態度相當謙遜。

▲王嘉爾稱讚歐陽娣娣在《創造營亞洲》選秀節目表現不錯。（圖／歐陽娣娣微博）
▲王嘉爾稱讚歐陽娣娣在《創造營亞洲》選秀節目表現不錯。（圖／歐陽娣娣微博）
▲歐陽娣娣在《創造營亞洲》大秀芭蕾舞，卻被網友嫌棄肢體僵硬。（圖／翻攝自微博）
▲歐陽娣娣在《創造營亞洲》大秀芭蕾舞，卻被網友嫌棄肢體僵硬。（圖／翻攝自微博）
歐陽娣娣在節目裡獲得單獨跳芭蕾舞的機會，上鏡時間比其他選手多，還有姊姊歐陽娜娜及女星虞書欣、蔣勤勤拍攝推薦影片，被網友狠虧是「皇族」，並質疑憑她的唱跳能力如何獲得第三名，她在節目影片宣稱「來自中國」，也讓很多台灣網友說是「舔人民幣」，成為話題人物。

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