梅西糟了！中國行再度泡湯 杭州已取消阿根廷足球隊3月友誼賽
梅西（Lionel Messi）糟了！效力美國足球大聯盟邁阿密國際隊的梅西（Lionel Messi），2月4日赴香港進行季前友誼賽，但他因為受傷，並未上場，引發香港政府、球迷抗議，但他7日到日本跟J聯盟神戶勝利船的交流賽替補上場近30分鐘，再度激怒香港與中國球迷，要他道歉外，根據杭州市體育局聲明，中國官方已決定取消阿根廷足球隊3月在當地的友誼賽，梅西也確定回不到中國。
記者吳政紘/綜合報導
杭州體育局在9日發表聲明，阿根廷對陣奈及利亞的友誼賽，將不會舉行。聲明中指出：「作為商業事件，一家公司與阿根廷足球隊洽談於今年3月來杭州進行友誼賽。鑑於目前眾所周知的原因，據向主管機關了解，該賽事舉辦條件不成熟，已決定取消該賽事舉辦」。
梅西在4日香港賽，並未出賽，但當局售出的球票要價約4800元港幣，等於一張票價約2萬台幣，結果4萬名觀眾要求退票，並且梅西到日本上場，再度引發球迷「辱華」爭議。
球迷不滿梅西的行為，更不能原諒他到日本踢球「選擇性出賽」，雖然主辦單位願意退票半價，但仍無法平息中國、香港球迷的憤怒。
不少球迷持續關注梅西的一舉一動，有的已經「由愛生恨」，但也有球迷留言，「永遠支持梅西」。
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