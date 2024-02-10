胡瓜新寵兒笑笑「爽拿5位數紅包」！電豹女啦啦隊超香福利曝光

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草莓則因為參與節目《炸裂吧！女孩》人氣三級跳，更是今年最大贏家，「不管是月收入還是尾牙的紅包獎金，真的是大大豐收，我獲得了浪直播董事長的加碼大紅包，一個浪的帝王贈（60萬浪花，約台幣6萬元），太幸運了！隔天直播時馬上兌現！感覺我今年財運超級好，可以去買刮刮樂。」
電豹女海選冠軍笑笑也分享：「真的是太high太好玩了，一群女生瘋狂的嘰嘰喳喳外，贊助商們也一直加碼，現場的高分貝一直降不下來，我猜經紀人的耳朵應該很痛，紅包的數字就是想到就會忍不住嘴角上揚的那一種！超開心。」
談到日前爆發他隊啦啦隊女孩私接，引發不小風波，經紀公司「想想時間」執行長CHRIS則表示，「公司願意花時間和金錢投資女孩們打造作品，讓女孩獲得成就感的同時，並在人氣和收入上都有所成長，經紀公司相信女孩們會謹守分際，隊長小楓也會不時的提醒大家不要誤踩線。如真有不當之行為，經紀公司跟球團都會祭出處分，不希望有任何一位成員發生這樣的行為。」
新的一年，女孩們也紛紛許下新年新目標，笑笑、語萱均希望能精進自己口語表達的能力，努力朝向主持之路邁進。隊長小楓則希望，「睡飽賺好，每天開開心心，腦容量變大，因為當上隊長要照顧的事很多。」草莓希望有戲劇的作品，「讓更多人看到不一樣的我。」特別的是，眾女孩們都認為2024年財神降臨，比愛神來敲門還實際，希望今年賺的盆滿缽滿。
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