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竟不是中國！北韓疫後首支「國外旅行團」來自這裡　旅客：好緊張

▲俄羅斯一支近百人旅遊團在2月9日時前往北韓，預計有4天3夜的觀光滑雪行程。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯一支近百人旅遊團在2月9日時前往北韓，預計有4天3夜的觀光滑雪行程。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

在新冠肺炎疫情爆發後，北韓隨即全面鎖國，防止病毒入侵國境。不過在2月9日時，北韓即將迎來第一批國外旅行團，令外界驚訝的是，首支前往北韓的觀光團竟然不是來自中國，而是俄羅斯。這個旅行團預計將利用4天的時間瀏覽北韓的觀光景點，並前往滑雪勝地。

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綜合《韓聯社》、《美聯社》等外媒報導，9日上午10點20分左右，俄羅斯海參威機場出境口擠滿了準備出發前往北韓的俄羅斯旅客，每個人臉上難掩興奮表情，還在報到櫃檯前等拍照留念。

這隻旅行團是新冠肺炎疫情爆發以來，首支造訪北韓的外國觀光團。據悉，這支旅行團多達100人，分別是俄羅斯旅遊業者與來自加里寧格勒、海參崴等地遊客，同時也包含多名青少年滑雪選手。

一名隨團的滑雪教練表示，「我們很興奮能去北韓旅遊，想快點去滑雪場，也很好奇北韓人民的生活。」不過也有首次前往北韓的遊客表示，「我提前在網上查了很多與北韓有關的新聞，但我有點緊張。」

▲俄羅斯旅遊團成為北韓在新冠疫情後首支國外旅遊團，出發前旅客興奮拍照留念。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯旅遊團成為北韓在新冠疫情後首支國外旅遊團，出發前旅客興奮拍照留念。（圖／美聯社／達志影像）
該旅行團將從海參威搭乘高麗航空下午1點39分的班機前往平壤，行程共4天，每個人的團費約為750美元（約台幣2萬3085元）。預計前往金日成廣場等多個觀光景點，最後預計前往北韓領導人金正恩上任後推動的滑雪勝地。

北韓領導人金正恩與俄羅斯總統蒲亭在去年9月會面之後，兩國之間關係互動增加。而這支旅行團不是「傳統定義上的旅行團」，而是具有測試性質，為兩國之間恢復官方旅遊做準備。俄羅斯旅行社Vostok Intur總裁穆基納（Inna Mukhina）表示，22日至25日將有另一團，想要參加北韓旅行團的人「很多」。

韓國政府表示，並無北韓官媒報導觀光客入境北韓的任何紀錄。此外令外界驚訝的是，首支前往北韓的觀光團竟然不是中國團。

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