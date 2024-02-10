筋肉媽媽新歡露臉了！婚紗照霸氣激吻放閃 身分竟是二婚賽車手
去年離婚的知名健身網紅筋肉媽媽，昨（9）日無預警宣布再婚，和新歡「毛毛手先生」曬出戴戒指的牽手照放閃，她認為自己是公眾人物，未來老公身分勢必受到關注，經過討論後決定主動公開另一半身分，並po出兩人激吻的婚紗照，表示拍這張照片時，老公霸氣地把自己臉攬過去親，整個人都快融化了。
記者江芷稜／綜合報導
筋肉媽媽發文，正式介紹老公楊孟樵是非常厲害的賽車手，「職場花名」叫做巴西，是車界斜槓王，不僅開車技術很好，口條明明很好但過度謙虛，在車界有很強的口碑，「我很崇拜他是真的～在他身邊時我可以很無腦純依靠，也可以巴著他要他教我開車技術，無比幸福！」
她形容兩人相識過程是命中注定，當時推掉朋友邀約去學車，丈夫代班教課因而相遇，都是臨時起意，就這樣相遇在一起，筋肉媽媽對他一見鍾情，對老公的壯碩身材和專業開車技術深深著迷，「有專業技能與貼心尊重愛妻，比財產厚更重要，這是我的擇偶方向，給需要的人參考」。
不過，兩人都是二婚，筋肉媽媽有一個兒子，老公則有一名女兒，考量彼此要照顧家人及工作，暫時不會住在一起，選擇週末或工作空檔在桃園、台中兩邊跑，在職場各自努力，只在感情上依附對方，生活與麵包必須各自強大，跟對方要的只有愛。她強調，再婚就是希望幸福到老，尊重彼此有自己的喜好與生活圈，不過度干涉，靠自制活好自己，婚姻才會好，共同目標是未來要住在一起，認真買塊地自給自足。
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