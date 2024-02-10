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NBA／瘋了！單節51分、半場87分　 Russell領湖人139：122勝鵜鶘

▲湖人後衛D'Angelo Russell大爆發狂轟30分。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人後衛D'Angelo Russell大爆發狂轟30分。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA湖人連兩天出戰，39歲的LeBron James今(10)日依舊賣命上陣38分鐘，攻下21分、14助攻，D'Angelo Russell大爆發狂轟30分，聯手率隊139：122擊敗鵜鶘，拿下近5場的第4勝。

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湖人上半場攻勢如水銀瀉地，團隊灌進87分，寫下隊史次多紀錄，第二節拿下51分，則寫下隊史新猷。總計湖人上半場投進11個三分球，團隊命中率達67.4%，Russell半場就攻下21分，先發5人得分都在12分以上。

Russell日前因左膝骨骼疼痛缺陣，此役傷癒復出就有精彩表現。賽前Russell場均能攻下24分，近況不錯，也讓湖人高層決定不啟動太多交易，而是把Russell視為球隊核心之一。

鵜鶘主力Zion Williamson此役30分、9個籃板，Brandon Ingram貢獻22分，鵜鶘結束了連兩場LA作戰，合計拿下1勝1敗，接下來還要在客場打2場，分別對上拓荒者和灰熊。

值得一提的是，後衛Spencer Dinwiddie日前被籃網交易至暴龍，之後被買斷，今他與湖人總經理Rob Pelinka一同在場邊觀戰。

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