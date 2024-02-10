熊霓開高衩空中劈腿撐破絲襪！火辣舞技讓胡瓜看到傻眼

「開工6大吉時」拜對旺整年！紅包別急著花掉　放3天招好運

▲堪輿師瑪林盤點2024年有6天是適合開工拜拜的「吉日」。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）
▲堪輿師瑪林盤點2024年有6天是適合開工拜拜的「吉日」。（圖／陳亞蘭歌仔戲團X Mahoya提供）

記者羅凌筠／綜合報導

開工拜拜是各大公司行號放完春節假期的第1件要事，拜的是五路財神、土地公和四方的仙佛們，並祈求在新年生意興隆、事業順利，當然選擇一個良辰吉時也是非常重要的，氣流風水堪輿師「瑪林老師」分享，青龍年（2024年）有6天是適合開工拜拜的「吉日」，同時提醒大家開工紅包可以留在身上招好運，千萬不要急著花掉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
把握6個吉日

龍年吉日吉時有2月12日（初三）的5點至7點（卯時）、11點至下午1點（午時）；2月15（初六）的9點至11點（巳時）、11點至下午1點（午時）；2月21日（正月十二）的5點至7點（卯時）、7點至9點（辰時）、9點至11點（巳時）；3月4日（正月二十四）的7點至9點（辰時）、9點至11點（巳時）、11點至下午1點（午時）；3月6日（正月二十六）的5點至7點（卯時）、7點至9點（辰時）、11點至下午1點（午時）；3月8日（正月二十八）的5點至7點（卯時）、11點至下午1點（午時）。

祭拜的地點、對象

若公司或是門市有神龕，可以直接在神龕前祭拜，若無則可以在公司、門市的正門口進行祭拜。開工祭拜主要的祭祀對象為玉皇大帝、五路財神、土地公（福德正神）

祭拜的供品、物品

水果可選橘子、蘋果、鳳梨、柿子、水梨，3至5樣奇數即可；酒水可選米酒或高粱，茶也可以，3杯奇數即可；三牲包括雞、魚、豬；點心備妥發糕1顆，底下放200元紅包、甜湯圓，3碗奇數即可；甜食可選糖果、餅乾、巧克力、花生，財神喜歡吃甜食，可以特別多準備一些。另外準備1杯米、香、蠟燭1對、金紙（壽金、福金、刈金）、鞭炮

流程與口訣

擺放1張桌子，並將供品擺放整齊，接著點燃蠟燭以及線香，一人1炷香或3炷香，由老闆或是主管帶領員工祭拜，並念祝禱文：「恭請玉皇大帝、五路財神與福德正神蒞臨。我是XXX（名字）、公司名稱XX、公司地址為XX。今日率領全體員工於X月X日良辰吉時開工大吉，虔誠準備豐盛供品與香燭，祈望新的一年得到神佛庇祐，讓我們公司能事業興隆、財源廣進。」在香燒到一半後，馬上燒金紙，待金紙燒化過後，以茶、酒繞金爐1圈，並倒入少部分於金爐裡，整個祭拜流程就結束了。

開工紅包別急著花　放3天招好運

流程結束後就可以燃放鞭炮了，有些公司還會準備開工紅包，可在流程結束、鞭炮放完後發紅包給員工，紅包的數字吉利即可，讓大家沾沾喜氣；另外收到開工紅包也不要急著把錢拿出來，將紅包放在身上3天，或是放入辦公桌抽屜內，可是能招來好運的喔。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

更多「龍華富貴發大財」相關新聞。

龍年運勢TOP 3！屬羊異性緣佳、屬雞走正財運　最旺生肖貴人來啦

新北湧蓮寺龍年國運籤出爐　工籤「騎龍跨虎上安居」投資務必謹慎

甲辰龍年初一別洗衣服！開門、拜拜吉時曝　5招補財庫好運一整年

甲辰龍年財運旺！保安宮抽出「2024台灣國運籤」　先苦後甘有貴人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞