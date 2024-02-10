「開工6大吉時」拜對旺整年！紅包別急著花掉　放3天招好運

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龍年吉日吉時有2月12日（初三）的5點至7點（卯時）、11點至下午1點（午時）；2月15（初六）的9點至11點（巳時）、11點至下午1點（午時）；2月21日（正月十二）的5點至7點（卯時）、7點至9點（辰時）、9點至11點（巳時）；3月4日（正月二十四）的7點至9點（辰時）、9點至11點（巳時）、11點至下午1點（午時）；3月6日（正月二十六）的5點至7點（卯時）、7點至9點（辰時）、11點至下午1點（午時）；3月8日（正月二十八）的5點至7點（卯時）、11點至下午1點（午時）。
祭拜的地點、對象
若公司或是門市有神龕，可以直接在神龕前祭拜，若無則可以在公司、門市的正門口進行祭拜。開工祭拜主要的祭祀對象為玉皇大帝、五路財神、土地公（福德正神）。
祭拜的供品、物品
水果可選橘子、蘋果、鳳梨、柿子、水梨，3至5樣奇數即可；酒水可選米酒或高粱，茶也可以，3杯奇數即可；三牲包括雞、魚、豬；點心備妥發糕1顆，底下放200元紅包、甜湯圓，3碗奇數即可；甜食可選糖果、餅乾、巧克力、花生，財神喜歡吃甜食，可以特別多準備一些。另外準備1杯米、香、蠟燭1對、金紙（壽金、福金、刈金）、鞭炮。
流程與口訣
擺放1張桌子，並將供品擺放整齊，接著點燃蠟燭以及線香，一人1炷香或3炷香，由老闆或是主管帶領員工祭拜，並念祝禱文：「恭請玉皇大帝、五路財神與福德正神蒞臨。我是XXX（名字）、公司名稱XX、公司地址為XX。今日率領全體員工於X月X日良辰吉時開工大吉，虔誠準備豐盛供品與香燭，祈望新的一年得到神佛庇祐，讓我們公司能事業興隆、財源廣進。」在香燒到一半後，馬上燒金紙，待金紙燒化過後，以茶、酒繞金爐1圈，並倒入少部分於金爐裡，整個祭拜流程就結束了。
開工紅包別急著花 放3天招好運
流程結束後就可以燃放鞭炮了，有些公司還會準備開工紅包，可在流程結束、鞭炮放完後發紅包給員工，紅包的數字吉利即可，讓大家沾沾喜氣；另外收到開工紅包也不要急著把錢拿出來，將紅包放在身上3天，或是放入辦公桌抽屜內，可是能招來好運的喔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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