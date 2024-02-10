過年走春去拜拜！「宮廟4禁忌」衰神上身　舊錢母、發財金別亂丟

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中門不能走：廟宇正中間的門是供神明進出的門，一般人不得隨意走中門進出，若是走中門時剛好遇到神明外出辦事，擋到神明的路有可能會沖煞，有不少廟宇也都會將中門擺上紅色柵欄，避免信眾誤闖。
龍門、虎門別走反：站在廟埕面對廟宇的左手邊為「龍門」，右手邊為虎門，去拜拜是希望趨吉避兇，所以要從龍門進（趨吉），從虎門離門（化煞），千萬別搞錯方向了。
插香別用右手：一般來說習慣用右手寫字如廁，因此插香要用左手，以避免對神明不敬。若是平常慣用手為左手，插香就要用右手。
香插歪不可拔起重插：插香時若是發現歪斜，可以直接平移扶正就好，拔起來重插屬於大忌！象徵將求取的願望，重新取出來，就像新娘出嫁由母親帶頭紗，若是帶歪了也是平移調整，不可拿下來重帶。
🟡舊錢母、發財金怎麼處理？
拿了新錢母或者發財金，去年領取的可以擺放在家中的財位、神龕、保險箱上、保險箱內、辦公桌、收銀台上。並且當舊錢母收集越多，12生肖齊全旺財化煞力量更大。千萬不可將舊錢母賣給他人、擺在汙穢不淨的地方，反而會招來破財危機。
🟡舊平安符怎麼處理？
若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響，可將過期的平安符拿回寺廟化掉；或是家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。
大部分平安符效力都是為期一年，若是不打算換新的平安符，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。