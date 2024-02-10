限5天！7-11咖啡、霜淇淋買一送一　全家「湯麵、纖纖粉」買1送1

過年走春去拜拜！「宮廟4禁忌」衰神上身　舊錢母、發財金別亂丟

▲過年期間不少民眾會到廟裡祈求好運勢，不過命理專家楊登嵙老師也提醒，去廟裡拜拜要注意4大禁忌。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲過年期間不少民眾會到廟裡祈求好運勢，不過命理專家楊登嵙老師也提醒，去廟裡拜拜要注意4大禁忌。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

過年期間不少民眾會到廟裡祈求好運勢，不過命理專家楊登嵙老師也提醒，去廟裡拜拜要注意4大禁忌，包括中門不能走、龍門虎門別走反、插香別用右手、香插歪不可拔起，否則恐招煞導致運勢低迷。此外，新的一年也要記得把平安符帶回原廟過爐充電，若是已經破損或者想換新的，可以到廟裡跟紙錢一起化掉，千萬別隨意丟棄，否則反而恐有破財危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡過年走春拜拜，注意四大禁忌

中門不能走：廟宇正中間的門是供神明進出的門，一般人不得隨意走中門進出，若是走中門時剛好遇到神明外出辦事，擋到神明的路有可能會沖煞，有不少廟宇也都會將中門擺上紅色柵欄，避免信眾誤闖。

龍門、虎門別走反：站在廟埕面對廟宇的左手邊為「龍門」，右手邊為虎門，去拜拜是希望趨吉避兇，所以要從龍門進（趨吉），從虎門離門（化煞），千萬別搞錯方向了。

插香別用右手：一般來說習慣用右手寫字如廁，因此插香要用左手，以避免對神明不敬。若是平常慣用手為左手，插香就要用右手。

香插歪不可拔起重插：插香時若是發現歪斜，可以直接平移扶正就好，拔起來重插屬於大忌！象徵將求取的願望，重新取出來，就像新娘出嫁由母親帶頭紗，若是帶歪了也是平移調整，不可拿下來重帶。

🟡舊錢母、發財金怎麼處理？

拿了新錢母或者發財金，去年領取的可以擺放在家中的財位、神龕、保險箱上、保險箱內、辦公桌、收銀台上。並且當舊錢母收集越多，12生肖齊全旺財化煞力量更大。千萬不可將舊錢母賣給他人、擺在汙穢不淨的地方，反而會招來破財危機。

▲
▲去年領取的可以擺放在家中的財位、神龕、保險箱上、保險箱內、辦公桌、收銀台上。（圖／《NOWnews》資料照）
🟡舊平安符怎麼處理？

若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響，可將過期的平安符拿回寺廟化掉；或是家裡拜拜時，請平安符的神佛、天兵、天將歸回原位，然後到金爐連同紙錢燒化過期或破損平安符。

大部分平安符效力都是為期一年，若是不打算換新的平安符，一年內可以回到原本求平安符的廟中向神明稟告，感謝神明與天兵天將的護佑，再到其神明爐過火「充電」，回復其效力。

許多人會在車上安放行車平安符祈求交通平安。（圖／記者連宜方攝）
▲若要替換掉過期、破舊、磨損的平安符，是不可以隨意扔進垃圾桶，亂丟是褻瀆神明，還可能有業力及負面影響。（圖／《NOWnews》資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

甲辰龍年初一別洗衣服！開門、拜拜吉時曝　5招補財庫好運一整年

2024初一禁忌！命理師教吃1物「整年旺翻」　補桃花貴人快趁今天

2024過年拜拜攻略｜小年夜、除夕拜天公時間　水果、花、供品金紙

除夕拜拜順序！拜神明供品、地基主怎麼拜　除夕拜祖先流程一次收

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞