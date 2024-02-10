65歲已相對年輕！韓國高齡化嚴重 專家籲將老人年齡「調至70歲」
韓國在2001年時，65歲以上人口突破總人口佔比7%，首度進入「高齡化社會」，自那以來高齡化不斷加速，更可能在2025年邁入「超高齡社會」。低出生率和人口老化問題成為韓國政府的課題之一，有專家呼籲，隨著平均壽命的增加和老年人口數的成長，應將「老人」年齡認定從65歲提高到70歲。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《韓國時報》報導，據韓國統計局數據，2023年65歲以上人口為950萬，佔總人口的18.4％，預計到了2025年，這一比例將達到20.6%，到了2050年將會超過40%。韓國在1981年開始實施的《老年人福利法》當中，確立了「老年人」的基準年齡為65歲。目前韓國大多數老年福利制度也是從65歲以上開始領取，像是65歲以上老人免費搭乘地鐵就是其中一項政策。
韓國保健福祉部2020年的調查顯示，65歲以上人口有52.7％認為老年福利資格領取時間應在70至74歲之間。首爾市政府2022年進行的另一項調查顯示，受訪者則認為72.6歲開始才算「老人」。
去年的人口統計顯示，70歲以上的數量超過了20歲世代，由於低出生率和人口老化的狀況，使得勞動人口所負擔的老人福利支出持續增加。不少專家認為，有必要討論提高定義「老人」的年齡標準。
來自韓國忠南大學、梨花女子大學專家們認為，根據預期壽命拉長來調整年齡標準是合理的，因為與過去不同，現在仍有許多「老人」足夠健康，且能在65歲後繼續工作，過去被視為「老人」的年齡在如今則相對年輕。
不過專家表示，要調高年齡標準前也得仔細考慮對退休金和退休年齡的影響，也有必要確立老年人收入的社會制度，高齡者的收入和就業問題也必須要解決。